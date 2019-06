Jeho třináctý ročník, organizovaný redaktorem Českého rozhlasu Pavlem Petrem, pomůže šestiletému Tadeáškovi Dragounovi. S florbalkami v rukách se tradičně představí 7. a 8. června minimálně šestnáct týmů. Včetně loňských vítězů Boleslavského deníku a HC Benátky.

Organizátoři každý rok vypomáhají jedné konkrétní osobě, které předají částku vybranou během turnaje. A to včetně dražby dresů a sportovních relikvií. Letos bude příjemcem daru Tadeášek Dragoun z Kosmonos. Šestiletý usměvavý klučina s obrovskou chutí do života. Jenže narodil se ve 26-tém týdnu těhotenství s velkými porodními komplikacemi císařským řezem. „Byl převezen do nemocnice v Podolí, kde druhý den došlo ke krvácení do plic a následně ke krvácení čtvrtého stupně do hlavičky,“ vzpomíná na těžké okamžiky maminka Monika.

Pro ní i celou rodinu to byla obrovská životní zkouška. „Po těchto těžkých zdravotních stavech nám bylo oznámeno, že Tadeášek bude těžce postižený. S manželem nám stačily přímé pohledy, stisknutí rukou a věděli jsme, že s Tadeáškem musíme bojovat a přivést ho domů.“

Za první rok života chlapeček podstoupil jedenáct chirurgických zákroků hlavičky. Diagnóza zněla dětská mozková obrna. Tadeášek byl a je velice statečný kluk. Plný úsměvů, radosti a energie. Jako by on sám věděl, co vybojoval a co bojuje.

Má slabé nožičky a pravou ručičku. Jeho chůze, stabilita a rovnováha je velice problematická. Proto potřebuje stálý dohled. A také peníze na rehabilitaci. Pomohou sportovci i herci. „Ještě je brzy na finální podobu účastníků, ale jako každý rok budou sestavy plné zajímavých jmen,“ říká organizátor turnaje Pavel Petr a pokračuje: „Kromě Boleslavského deníku například v pátek 7. června vyběhnou na palubovku, herci z Realu Top Praha, házenkáři Lovosic nebo hokejisté Sparty. V sobotu bude mít tradičně pikantní příchuť derby hokejistů Mladé Boleslavi a Sparty. A jelikož každý rok zvu na turnaj i osobnost, která ovlivnila mé dětství. To proto, aby zahájila samotný turnaj. Letos to bude první a jediný československý kosmonaut Vladimír Remek.“

O přípravách turnaje vás v Boleslavském deníku budeme nadále informovat. Stejně jako o relikviích, které se na turnaji budou dražit. Zatím je k dispozici dres fotbalového brankáře Petra Čecha, dres BK Mladá Boleslav od Jakuba Klepiše, cyklistický dres Zdeňka Štybara nebo ty hokejové z Kontinentální ligy od Jakuba Nakládala, Ondřeje Vitáska a Michala Řepíka. Nejnovějším přírůstkem je kladenský dres od Tomáše Plekance.