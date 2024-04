/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tatran Střešovice porazil v Superfinále Livesport superligy Mladou Boleslav 5:4. Nejúspěšnější český celek tak získal již svůj 18. ligový titul, čímž doplnil po vítězství v domácím i evropském poháru poslední dílek do skládačky tří nejvýznamnějších trofejí sezony. Napínavé finále rozsoudila gólová akce v prodloužení, kdy z otočky rozhodl Tomáš Hanák.

Slavnostní ceremoniál po superfinálovém zápase mezi Tatranem Střešovice a Mladou Boleslaví | Video: Deník/Dominik Pánek

Samotné přípravy na nedělní florbalový vrchol provázela mírná nervozita ze strany pořadatelů. V sobotu o den dříve se totiž rozhodovalo o druhém finalistovi Tipsport Extraligy, sedmý duel mezi Spartou a Třincem se protáhl o zhruba dvojnásobek standardní hrací doby. Sportovní veřejnost znala vítězné mužstvo až v čase 121:46, kdy skórovali Oceláři. Tím se tak logicky zkrátil čas na přebudování ledové plochy, z níž se už hodinu po konci zápasu pomalu tvořila florbalová palubovka.

„Zápas jsem logicky prožíval. Byl jsem na jednom místě se zástupci O2 areny. Po každém prodloužení jsme si dělali taktickou poradu, na níž jsme řešili, co v rámci harmonogramu změníme, jaké jsou priority a jak budeme postupovat,“ prozradil pro web ceskyflorbal.cz šéf organizačního výboru BigBoard Superfinále 2024 Roman Urbář.

Mírný favorit podvečerního měření sil – Tatran Střešovice, usiloval o pozoruhodný zisk treblu v počtu trofejí, jelikož se Pražanům letos podařilo ukořistit Český pohár a poprvé i evropský Pohár mistrů. Mladé Boleslavi pak zbýval jediný krůček k čtvrtému ligovému titulu v rámci klubové historie. Její soupeř je v tomto ohledu českým rekordmanem a v případě triumfu by dosáhl již na 18. domácí titul.

Slavnostní ceremoniál z pohledu reportéra Deníku:

Zdroj: Deník/Dominik Pánek

Černočervení se zapsali do střelecké listiny jako první, a to v první třetině, když Šimon Vavroušek vymetl pravý růžek klece, v níž nastoupil zkušený Lukáš Bauer. Úvodní část přinesla celkem dvě branky na straně svěřenců Milana Fridricha, přestože se Středočeši několikrát dostali do ideálních střeleckých pozic, nicméně jejich ofenzivní snahy úspěšně hatil gólman Tomáš Jurco.

Ohlušující povzbuzování O2 areny

V druhém dějství už ale střešovický brankář kapituloval. V rozmezí 26. a 27. minuty se nabuzeným Středočechům, kteří se postupem času dostali do zápasového tempa, podařilo srovnat gólový účet. Vedení se však záhy ujmuly opět Střešovice, které povzbuzovala většina fanoušků v ohlušující O2 areně. Stalo se tak zásluhou hvězdného Marka Beneše, který dorážel do odkryté sítě. Florbalisté v bílém následně převzali inciativu, byli střelecky aktivnější a do konce prostřední části se dočkali vyrovnání.

„Určitě bych vypíchl náš nástup do třetí třetiny, protože prvních deset minut bylo ještě relativně ok, dali jsme dva góly. Ale pak třicet minut to byla z naší strany špatná hra, prostě bez pohybu. Boleslav byla určitě lepší. Ale od té pauzy mezi druhou a třetí třetinou jsme se zase semkli. Hráli jsme na dvě lajny a už si myslím, že jsme tahali za delší konec a šli jsme si tomu naproti,“ hodnotil Beneš po zápase.

V závěrečném dějství se poměr sil ale otočil jako již několikráte během finálového duelu. V 56. minutě se prosadil dvougólový Beneš, brzy nato nicméně kontroval Michal Sládek. Na florbalový svátek, který obsahoval plno napínavých momentů a zvratů, si našlo cestu úctyhodných 13 541 diváků.

Duel, v němž si oba celky počínaly velmi disciplinovaně, rozhodl v prodloužení přesně mířící Tomáš Hanák z Tatranu. A oslavy mohly začít.

„Je to těžko popsatelný pocit, stejně jako byl po vstřeleném gólu. Takže jsem neskutečně vděčný za to, že tohle můžeme zažívat, protože jak jsme viděli, tam jde o jednu střelu, ani ne rána a padne to tam. Je to hrozně vrtkavý,“ spokojeně se usmíval jeden z hrdinů zápasu Beneš.

DOMINIK PÁNEK