Mladá Boleslav - V současné době nejúspěšnější mladoboleslavský karatista se medailově prosadil na dvou významných zahraničních turnajích. V kata vybojoval bronz v Německu i na Slovensku.

Vánoční cena v karate 2011 | Foto: Ladislav Mareš

V sobotu se představil na prestižním turnaji v německém Koblenzi. V konkurenci více než padesáti startujících z Německa, Lucemburska, Francie, Švýcarska, Belgie, Nizozemí a České republiky postoupil v kata do semifinále a získal zaslouženě bronz.



Po turnaji se přesunul o asi 800 kilometrů na východ do slovenské metropole. V neděli ho čekal start na Grand Prix Slovakia. V silné mezinárodní konkurenci ho hned v úvodním kole kata dorostenců narazil na jednoho z nejlepších slovenských reprezentantů Jána Boreckého. Vít sice předvedl vynikající výkon, ale na domácího závodníka to přesto nestačilo. Borecký pak s přehledem postoupil do finále a pro boleslavského reprezentanta se tak otevřela šance bojovat o bronz. Filip Vít ji bezezbytku využil a ve třech opravných duelech jasně zvítězil 5:0. K bronzu z německého turnaje Krokoyama Cup přidal i bronz z Grand Prix Slovenska. V neděli odpoledne ho čeká ještě soutěž v kumite.

LADISLAV MAREŠ