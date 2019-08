Vrcholem Velké ceny České republiky mistrovství světa silničních motocyklů byl nedělní program, kdy se jely všechny závody. Od rána bylo na Masarykově okruhu v Brně dobré slunečné počasí. Jezdci si ještě před závody vyzkoušeli trať při ranním Warm Upu, který byl pro Filipa Salače pozitivní. Na motorce se cítil dobře i přes to, že jel se starými pneumatikami.

„Ráno ve Warm Upu jsme měli perfektně nastavenou motorku. Na starých pneumatikách jsem jel rychleji než Kuba (Kornfeil) na nových. Tempo bylo dobré, motorka sice klouzala, ale dalo se s tím jet,“ zhodnotil zahřívací jízdu Salač.

Ostrá jízda mu ale nevyšla. Celý závod kategorie Moto3 byl poznamenaný pády a nehodami, celkem jej nedokončilo jedenáct jezdců. Jedna z kolizí postihla i domácího mladíka, a to hned v první zatáčce. „Do závodu jsem dobře odstartoval, ale poté Johnovi McPhee zhasla motorka a já do něj málem narazil. V první zatáčce jsem jel vnějškem a na výjezdu jsem při přidávání plynu dostal ránu zprava od Darryna Bindera,“ popsal Salač obtíže těsně po startu. „Vůbec jsem ho neviděl, jen jsem dostal ránu, protože jel o hodně rychleji. Pokud bych ho viděl a snažil se ho zavřít, tak by to byla moje chyba, ale já ho neviděl a nedalo se s tím nic dělat,“ doplnil.

Právě tato srážka nakonec Salače stála naděje na lepší výsledek. „Poté jsem se snažil v závodě pokračovat, ale nefungovala mi zadní brzda, takže jsem musel odstoupit. V těchto rychlostech se nedá jet jen s přední brzdou,“ vysvětlil důvod, jenž vedl k odstoupení ze závodu.

Salačova nehoda navíc poznamenala i výkon týmového kolegy a krajana Jakuba Kornfeila, který byl mladším krajanem téměř podmeten. Nakonec ale v závodě zůstal a probojoval se na konečné deváté místo.

Filipa Salače nešťastný průběh závodu samozřejmě mrzel. „Moc mě to mrzí, protože jsem chtěl před domácím publikem a fanoušky zajet dobře. Doufám, že to bude v Rakousku lepší. Po tak dobrém víkendu musím na tento závod zapomenout a už myslet na ten příští,“ prohlásil nakonec směrem k dalšímu podniku. Příští Grand Prix se jede hned příští víkend od 9. do 11. srpna 2019 na okruhu Red Bull Ring v Rakousku.