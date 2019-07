Assen (Nizozemsko) - Filip Salač má za sebou nejlepší závod sezóny. V dnešním závodě Moto3 v holandském Assenu si připsal body za 14. místo, navíc byl stále v kontaktu s vedoucí skupinou a zajel čtvrtý nejlepší čas na kolo.

Filip Salač na trati v Assenu | Foto: Ronny Lekl (Redox Prüstel GP team)

V holandském Assenu se dnes odjela osmá Velká cena letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů. Podmínky na trati byly dobré, když bylo 25°C a trať měla 38°C. Do závodu třídy Moto3 nastoupil Filip Salač, který neměl dobrou výchozí pozici. Jezdec týmu Redox Prüstel GP vše rychle napravil hned v úvodu závodu, kdy předjel několik jezdců. Kvůli několika kontaktům pár míst ztratil, ale nakonec je opět získal a v cíli byl čtrnáctý. Díky tomu zajel nejlepší výsledek tohoto roku a co víc, byl v kontaktu s vedoucí skupinou a na přední jezdce ztratil opravdu málo. O dobrém tempu svědčí také to, že zajel čtvrté nejrychlejší kolo závodu v hodnotě 1:42,704.