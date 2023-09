Po bodovém výpadku před týdnem v Katalánsku se Filip Salač v kubatuře Moto2 vrátil mezi elitu. Český motocyklový jezdec splnil v domácím závodě svého týmu Gresini Racing na okruhu v Misanu svůj plán dostat se do první desítky.

Motocyklový jezdec Filip Salač se při závodě MS v Misanu vrátil mezi elitu. | Foto: Gresini Racing

Po dobrém startu z desátého místa na roštu se Filip Salač na konci prvního kola vyšvihl na páté místo. Pak mu však bolest v pravé ruce zabránila jet naplno, ale i tak dokázal být konkurenceschopný. Velkou cenu San Marina dokončil na devátém místě a vybojoval dalších sedm bodů do průběžného pořadí šampionátu. Celkem jich má nyní na sedmé pozici 91.

„Než jsem měl malý problém v pravé ruce kvůli naražené ruce, bylo to velice dobré. Pořád mě to ale baví, zvlášť když jsme se dokázali vrátit do první desítky, kam patříme,“ prohlásil Salač na stránkách své stáje.

Starosti mu ale dělaly vibrace motorky, které ho limitovaly v nájezdech do zatáček. „Podle dat to bylo od zadního kola, musíme se na to podívat, jestli byl problém s pneumatikou nebo s něčím jiným,“ pokračoval v komentáři.

„Jsem rád za tenhle víkend, posunuli jsme se dopředu a každý výjezd se pohybovali v top deset. Těším se na asijskou šňůru, kde nás čeká hodně závodů na rychlých tratích," zmínil mladoboslavský rodák.

Závod vyhrál Španěl Pedro Acosta, což se mu letos povedlo už popáté, a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Salač na něj ztratil 20,5 sekundy. Acosta nasbíral 211 bodů a před druhým Tonym Arbolinem z Itálie, jenž byl v neděli čtvrtý, má náskok 34 bodů.

Salač se v nejlepší desítce v dosavadních dvanácti podnicích MS silničních motocyklů umístil poosmé. Sezonním maximem jednadvacetiletého závodníka je druhá příčka z květnové Velké ceny v Le Mans.