V neděli při Velké ceně Francie vystoupil v kubatuře Moto2 letos poprvé na pódium, v úterý podruhé přebral hlavní cenu v tuzemské anketě Zlatá řídítka. Filip Salač zkrátka prožívá úspěšné období. V mistrovství světa silničních motocyklů je po pěti závodech čtvrtý, spokojený je i v osobním životě.

Filip Salač druhé místo v Le Mans náležitě oslavil | Foto: Gresini Racing

„Beru věci tak, jak jsou. Z výsledků mám pochopitelně radost. Doufám, že to bude dál pokračovat,“ říká v rozhovoru s Deníkem jednadvacetiletý jezdec týmu QJ Motor Gresini.

V minulosti jste už dvakrát dojel druhý, v čem to bylo tentokrát jiné?

Předchozí druhá místa se zrodila v deštivých podmínkách. Za první suché pódium jsem moc rád. Byl to povedený závod. Má to svou váhu a vlastně jsem útočil na první místo.

Kdy se ho dočkáme?

Těžko říct. Po druhých místech je na řadě první. V Le Mans jsem byl od něj šest desetin. Třeba to vyjde už brzy, ale musí se sejít víc věcí najednou. Proti loňsku jsme s týmem udělali velký pokrok. Patříme do špičky.

V čem vidíte pokrok?

Jde o strategii v závodu, psychickou pohodu a ovládání motorky. Loni jsem byl v Moto2 nováčkem a s novou motorkou se víceméně učil. Silnější stroj vyžaduje specifický styl jízdy a dostat ho do krve není snadné.

Zmiňujete psychickou pohodu. Pramení i z toho, že s vámi byla na velké ceně poprvé přítelkyně Markéta?

Mělo to určitě velký vliv. Její přítomnost mi pomáhá. Mít vedle sebe nejbližší osobu, je hodně znát.

Jaký ohlas mělo druhé místo v týmu?

Všichni měli ohromnou radost. Nebudu říkat, že to nikdo nečekal, protože moje výsledky jsou od prvního závodu kvalitní. Pódium bylo na dosah.

Vnímáte diváky, jichž se v Le Mans obrovské množství?

Fanoušků tam opravdu hodně. Během závodu je ale jezdec nemůže moc vnímat. Plné tribuny nás ale vždycky nakopnou.

Na stejném místě jste byl druhý už ve třídě Moto3. Je to shoda náhod, nebo vám Le Mans něčím vyhovuje?

Docela mi tam sedí zatáčky a mám ten okruh rád. Tím, že se mi povedla dvě pódia, tak o to jsou pocity lepší. Už těším, až v Le Mans pojedeme na příští rok.

Šampionát pokračuje až 11. června v Itálii. Co vás čeká v pauze?

Jsem rád, že si pár dní budu moct odpočinout. Nebude to ale trvat dlouho. Musím začít tvrdě makat, abych na tom byl do příští závodu ještě líp než posledně.

Jak bude vaše příprava probíhat?

Hodně času strávím v posilovně, ale nejdůležitější je kontakt s motorkou. Zajezdím si motokros a podle počasí se s tréninkovou ducati vyprávím na soukromé jízdy na okruhy do Mostu a do Brna.