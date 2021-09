To, že porazil slavného bratra, ho příliš nepřekvapilo. „Libor se poslední dobou věnoval převážně přípravě na dakarskou rallye, to já jel freestyle motokros naplno,“ poznamenal Filip.

Do finále se dostalo šest jezdců. Nejvíc bodů (132) získal podle porotců Filip Podmol. Přitom po čtvrtém skoku musel překonat zmíněný problém. Jednalo se o trik Seat Grab Superman, při němž se závodník vznese nad letící stroj ve vzduchu.

Filipa Podmola nezastavila ani zdravotní komplikace. „Během jízdy mi ve vzduchu vypadlo rameno, když jsem se ve vzduchu sápal po motorce. Podařilo se mi ho ale nahodit zpět a mohl tak závod dokončit. Skvělé, že to tak vyšlo,“ hlásil po triumfu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.