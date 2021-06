Lak Racing Rallye ovládl domácí favorit a úřadující český šampion Václav Pech. Na druhém místě dojel semčický jezdec v boleslavských barvách Filip Mareš.

„Jsem nadšený, od začátku si vše sedlo," hlásil v cíli vítězný Václav Pech, který vyhrál způsobem start - cíl a na cestě za prvenstvím ho nezastavili soupeři ani nepřízeň počasí. Zatímco dopolední rychlostní zkoušky byly zalité sluncem, ve druhé sekci se počasí měnilo.

Pech měl původně v plánu, že Lak Racing Rallye Plzeň pojme tréninkově, aby se rozjel před hustipečskou rallye. „Ale jakmile sednete do auto, chcete závodit a vyhrávat," potvrdil, že jel nakonaec téměř naplno, protože mu dlouho šlapal na paty Filip Mareš, soupeř z velkého mistráku. „Až v poslední erzetě jsem mohl zvolnit," uznal plzeňský rodák a mohl se tak těšit z vítězství na opravdu domácí rallye.

„Dneska jsem na Vaška prostě nestačil. Jsem ale trošku frustrovaný svým výkonem na některých vložkách, určitě to mohlo být o dost lepší,“ hodnotil druhý podnik sprintového šampionátu jezdec Laureta Auto Škoda Teamu, který v cíli zaostal za vítězem necelou půlminutu. Divoké počasí si nakonec překvapivě pochvaloval: „Ač to může znít divně, tak jsme si alespoň mohli vyzkoušet věci, které jsme s autem zatím nedělali, hlavně co se týká volby pneumatik a jejich různých kombinací.“ (jb, zs)