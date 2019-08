Posádka ACCR Czech Rally Teamu se startovním číslem 5 zahájila náročný závod na sedmém místě, ale už po třetím testu se posunula na pátou pozici. Po předposlední zkoušce sobotní etapy byla dokonce druhá. Filip s Honzou nakonec přenocovali jako třetí v prozatímním pořadí. To byl sice skvělý výsledek, ale Chris Ingram byl ještě o necelé 4 vteřiny před nimi. „Sobotní etapa nám nevyšla úplně podle představ. Seděl nám Semetín, ale na zbylých zkouškách to nebylo vždy ono. Na prvním průjezdu Březové jsme vyloženě zaspali. Stále jsme ale v dobrém kontaktu a věříme, že skladba nedělních zkoušek, nám dá více šancí útočit,“ věřil v polovině závodu spolujezdec Jan Hloušek.

Maják, Pindula a Kašava – to byly tři „rychlostky“ závěrečné etapy a každá se jela ve dvou průjezdech. Mezi českou posádkou a mladými brity pokračovala i v neděli napínavá bitva. Na Majáku a Kašavě byl rychlejší Mareš, na první Pindule naopak Ingram. Na třináctém testu se Filip a Honzou posunuli před Ingrama s Whittockem, aby se na předposlední zkoušce pořadí opět měnilo ve prospěch britského dua. Na startu závěrečné, 25 km dlouhé Kašavy, dělilo obě posádky pouze 0,6 vteřiny! Cílovou fotobuňkou prolétli Mareš s Hlouškem v čase o 0,9 vteřiny rychlejším než jejich soupěři a bylo tedy jasné, že titul juniorského mistra Evropy může slavit posádka ACCR Czech Talent Teamu Filip Mareš – Jan Hloušek!

Kromě cenné trofeje pak od promotéra šampionátu získali také finanční prémii k využití na starty v dalších podnicích ERC. Rozdíl mezi radostí a smutkem činil nakonec pouhých 0,3 sekundy! “Byl to pro nás oba zatím asi životní závod. V sázce bylo opravdu hodně a v souboji o titul v ERC1 Junior jsme si nedarovali ani metr. Za celou barumku nebyl rozestup mezi námi větší než 7,6 vteřiny a rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem byl nakonec minimální. Vyhráli jsme a jsme za to skutečně šťastní,“ neskrýval nadšení v cíli Filip Mareš a pokračoval: „Chris s Rossem ale předvedli výborný výkon a donutili nás jet nejlépe, jak umíme. Hoši, děkujeme Vám za tenhle souboj a držíme Vám palce do dalších závodů!“

Druhé místo Mareše s Hlouškem neznamená jen úspěch v evropském šampionátu, ale také potvrzení pozice vicemistrů v Autoklub Mistrovství České republiky 2019. „Před sezónou bylo podium v českém mistrovství cílem celého týmu a věřím, že druhé místo je naplněním těchto plánů,“ říká semčický jezdec a dodává: „Honza Hloušek mě všemi závody provedl bez jediné chyby a patří mu za to mé uznání a velký dík. Nic z toho by pak nebylo možné bez našich partnerů, v čele s Autoklubem ČR a silného zázemí týmu Romana Kresty. Jen díky tomu se teď můžeme s našimi skvělými fanoušky těšit z povedené barumky!“

„Filip s Honzou si výsledek letošní barumky mohou zapsat hodně výrazným písmem. Je to pro ně velký úspěch, se kterým jsme v úvodu sezóny ani nepočítali. Letošní rok už byl sice jednoznačně zaměřený na výsledek, ale mířili jsme hlavně na domácí šampionát. Vzhledem k tomu, že Filip nejel úvodní dva evropské podniky, myšlenky na dobré umístění v Evropě přišly až později. Filip s Honzou dokázali skvěle zúročit celou loňskou sezónu, postupovali přesně podle plánu a všechny naše rady dokázali využít ve svůj prospěch. A moc mě těší, že náročnou a složitou barumku ustáli. To ale platí i pro Chrise Ingrama. Oba jeli skvěle a extrémně vyrovnaně, o čemž svědčí i konečný časový rozestup v cíli. Velká gratulace kluci a upřímně děkuji celému týmu a všem okolo nás za náročnou práci v celé sezóně,“ komentuje Filipův úspěch Roman Kresta.

„Letošní barumka byla mimořádně napínavá až do samého konce. Myslím si, že málokdo pamatuje, aby se o titulu juniorského mistra Evropy rozhodovalo v řádu desetin vteřiny na poslední rychlostní zkoušce. To bylo drama, které si všichni fanoušci museli nesmírně užít. Filip s Honzou si titul opravdu vybojovali a já jim k tomuto velkému úspěchu gratuluji,“ poznamenal krátce prezident Autoklubu ČR – JUDr. Jan Šťovíček.

Náročnou a krásnou BARUM CZECH RALLY ZLÍN vyhráli už poosmé Honza Kopecký s Pavlem Dreslerem, druzí skončili Filip Mareš s Janem Hlouškem a bronz patří posádce Chris Ingram - Ross Whittock.