Filip začal velmi dobře už v kvalifikaci, kterou prolétl v nejrychlejším čase a díky tomu si jako první mohl vybírat startovní pozici. Volba poslední možné - patnácté příčky na startu, se brzy vyplatila. Už po druhé rychlostní zkoušce se posádka Mareš – Hloušek posunula na třetí místo v absolutním pořadí a do konce etapy za sebou držela všechny rychlé „Evropany“, s výjimkou obhájce titulu Lukyanuka a Fina Huttunena. „Vítězství v kvalifikaci nás utvrdilo v tom, že máme rychlost na boj o přední příčky a do závodu jsme šli s velkým odhodláním. Od první „rychlostky“ se nám jelo skvěle a fakt, že jsme v prvních i druhých průjezdech stabilně zajížděli časy mezi třemi nejlepšími, byl pro nás velkým povzbuzením,“ komentoval dění v první etapě mladoboleslavský jezdec.

Skvělou třetí příčku drželo duo Mareš - Hloušek až do RZ 12, ve které přišla téměř minutová ztráta a propad o jednu pozici. „Posádka startující před námi měnila defekt na trati rychlostní zkoušky a následně vjela přímo před nás. Více než dvanáct kilometrů jsme pak jeli v prachu za nimi. Několikrát jsme museli téměř zastavit, protože jsme nic neviděli. Odletující kámen nám poškodil čelní okno a nakonec jsme ještě udělali defekt o něco, co jsme ani neměli šanci vidět,“ smutnil nad časovou ztrátou spolujezdec Jan Hloušek.

Přestože v poslední sekci zajeli Filip s Honzou ještě jeden třetí a dokonce druhý nejrychlejší čas, na eliminaci časové ztráty na celkové pódium to již nestačilo. I čtvrté místo v absolutním pořadí však zůstává výborným výsledkem vzhledem k silné konkurenci a obtížnosti závodu. A co je ještě důležitější, posádka ACCR Czech Teamu přesvědčivě zvítězila v hodnocení kategorie ERC1 Junior. „Musím přiznat, že jsme z počátku byli trochu zklamaní. Během závodu jsme potvrdili naší rostoucí výkonnost, Fabia R5 fungovala fantasticky, stejně jako pneumatiky Michelin. První podiové umístění v ERC bylo na dosah,“ hodnotil s odstupem času Filip Mareš a pokračoval: „Zklamání ale brzy vystřídala radost z výsledku mezi juniory. Vítězství v obou etapách a plný počet bodů nás posunul na třetí příčku průběžného hodnocení, což je skvělé. Posílili jsme navíc i vedoucí pozici ACCR Czech Teamu v pořadí národních týmů.“

“Pro Rally Poland byla nejdůležitější kvalifikace, proto jsme vše podřídili přípravě na tento úvodní test, ale nikdo z nás nečekal, že ho Filip vyhraje. To je velký progres v jeho výkonnosti. Všechno do sebe zapadlo, strategie, nastavení vozu i Filipova jízda. Během celé soutěže zajížděl konzistentní časy, a i když ho defekt nakonec odsunul na čtvrté místo, zajel nad očekávání dobře. A bylo znát, že mediální zázemí ERC si všímalo především Alexeye Lukyanuka a hned potom Filipa s Honzou. To je veliká vizitka v porovnání s loňským startem. Teď se budeme snažit o co možná nejlepší výsledek v Římě,“ komentoval úspěšné vystoupení Filipa Mareše Roman Kresta.

V Mistrovství Evropy pojede posádka Filip Mareš – Jan Hloušek ještě dva podniky, a to v Římě a na Barum rally. Ze všeho nejdříve ale odstartuje průběžně vedoucí dvojice Mistrovství ČR do své domácí Rally Bohemia, a to už za necelých čtrnáct dní.