Mladá Boleslav - Boleslavský paraglidista Tomáš Bílek poznával krásy Sibiře ze vzduchu.

Všechno se začalo o několik tisíc kilometrů dále, v Egyptě na dovolené. Při jednom z večerních sedánků u místního hotelového baru jsem se seznámil partou ruských dívek a za pomoci několika vět, které si pamatuji ze školy, jsme se dostali k tomu, jak se kdo jmenuje a odkud vlastně jsme.

Při slově Sibiř se mi rozzářili oči. Nevinně jsem pronesl: „To musím vidět" a odpověď zněla „Nu davaj !"



Vždy mě lákala exotická místa, ale jazyková bariéra mi ztěžovala jejich návštěvu. Tady jsem ji nepociťoval. V tu chvíli jsem začal vážně uvažovat, že Sibiř skutečně navštívím. Poté, co mi mí nejbližší sdělili, že jsem blázen, jsem už věděl, že pojedu.



Již nějaký pátek se věnuji paraglidingu a tandemovému létání, proto mě přirozeně začalo lákat, vidět sibiřskou Altaj z ptačí perspektivy. To se stalo velkým lákadlem i pro Oxanu, která začala vytrvale hledat místa pro létání. Hledání se povedlo na jedničku. Cca 250 km od města Barnaul, kam jsem měl přiletět letadlem, směrem na Kazachstán, je padáčkářská základna místních pilotů.



Místní guru Vladimir Mitin, který rozhodně není žádným začátečníkem , můj zájem ještě umocnil sdělením, že u nich ještě žádný Čech nelétal. V komunitě ruských padáčkářů je Voloďa člověk, který dal vzniknout mnoha letovým terénům a byl u zrodu tohoto sportu v Rusku.



Jelikož tandemový padák váží o něco více než plavky a kraťasy, začal jsem řešit váhu zavazadla. Podle letecké spolčenosti totiž není padák sportovní vybavení, které se do váhového limitu přepravovaného zavazadla nepočítá. Ve firmě Gradient, na jejichž padácích létám, mi proto vyrobili odlehčenou verzi tandemového kluzáku. Po odpárání zbytečných věcí ze zbytku výbavy jsem se dostal na vytoužených 23 kg. Záložní padák a helmu, která se nevešla do váhového limitu, jsem si vtipně vzal na palubu letadla.



Po přistání v Barnaulu mě na letišti čekala moje pasažérka Oxana se směšným zavazadlem o rozměrech 30 x 50 cm. Barnaul je celkem obyčejné město a v obchodech, až na azbuku, nepoznáte, že jste v Rusku. Druhý den jsme se vydali taxíkem 250 km do kempu Bobrovaya Zaimka. Cestování taxíkem na velké vzdálenosti, je v Rusku celkem běžná záležitost, i když mi přišlo, že na stav vesnických silnic, by se hodil spíše tank. Ve městech jsou silnice celkem normální – na místo, kde ještě nedávno bylo -40°C.



Kemp vlastně není kemp, jak ho známe, ale vesnický statek plný zvířat všeho druhu. Pár dřevěných domků, místo na stany a pár obytných buněk vtipně vyrobených z vyřazených mezikontinentálních raket země-země. Po odzbrojení našly konečně pořádné využití! Sprcha zde moc nefrčí, namísto toho místní využívají „baňu", což je obdoba naší sauny. Po zjištění, že o hygienu bude postaráno, zbývalo jen najít Voloďu. Nebylo těžké ho poznat – usměvavý chlapík, který nám pohotově podal ruku, řekl v kolik bude večeře a ukázal domek, kde budeme bydlet.



Medvěda ani rysa tu nepotkáte – za nimi byste se museli vydat o 7 km dál do tajgy. Pár dní pobytu změnilo můj pohled na Sibiřany – po alkoholu ani památky, všude pohostinní lidé a mobilní technologie jaké známe i my. Pár letových dnů, nám dovolilo prohlédnout si ze vzduchu, jak je Altaj obrovská a panenská. Po necelé hodině letu však kochání skončilo protože moje pasažérka, rodilá Sibiřanka, mi ve vzduchu zamrzla.



Vzhledem k tomu, že moje 14tiletá dcera už létání se mnou již také okusila, věřím, že v budoucnu některou cestu za létáním, podnikne se mnou.

K vyprávění by toho bylo ještě mnoho, ale to by nikdo z vás určitě nevydržel číst.



Rusové rozhodně nejsou ti bubáci, jak je máme ve svých hlavách z dob totality.



Sibiř je místo, kam se určitě budu chtít vrátit.

TOMÁŠ BÍLEK