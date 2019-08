Jak se cítíte v benáteckém klubu?

Benátky nad Jizerou jsou malé tiché město v porovnání s Moskvou, kde žiji, ale je to velmi příjemné město s veškerým zázemím. Zato náš tým spolu se skvělými fanoušky je hurikán. Všichni spoluhráči jsou velmi přátelští a jako tým táhneme za jeden provaz.

Jak byste zhodnotila předešlé tři sezóny?

Za poslední tři sezóny jsem prohrála pouze dvě dvouhry, což mne osobně mrzí. Po dvou třetích místech v extralize jsem ráda, že se nám letos podařilo v extralize zvítězit.

Jaký byl váš nejsilnější moment v extralize?

Samozřejmě letošní vítězství, to byl velký zážitek.

Co vám extraliga přináší?

Jsem ráda, že mohu hrát v tak skvělém klubu jako jsou Benátky, kde máme zcela profesionální podmínky. Je super, že v extralize se utkávám se silnými hráčkami, které figurují na světovém žebříčku a já mohu porovnat svoji výkonnost.

Nejhorší moment v extralize?

Asi prohra letos v semifinále play-off proti Brnu Slatině, kde jsem ve třetí sadě vedla 20:12 nad Kate Foo Kune z Mauritiusu, což je hráčka první světové stovky a nedokázala jsem zvítězit. To bylo hodně zdrcující, nikdy před tím se mi to nestalo. Naštěstí spoluhráči získali jiné body a my v utkání zvítězili.

Co říkáte na kvalitu české soutěže?

V české extralize startuje hodně top evropských hráčů a nejlepší čeští hráči. Každý tým je silný, ale závěrečné play-off je hodně kvalitní turnaj za účasti čtyř top týmů. Myslím, že divákům se taková utkání musí líbit.

Benátky mají každý rok ty nejvyšší cíle, cítíte nějaký tlak?

Ne. Na kurt jdu jako hráč, který přišel, aby týmu pomohl k vítězství.

Jaké jsou vaše cíle do letošní sezóny?

Ráda bych co nejvíce pomohla týmu vyhrávat, tak abychom se udrželi na vítězné vlně a obhájili mistrovský titul.