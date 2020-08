Šestatřicetiletý Uganďan, který je mnohonásobným mistrem Ariky, přijal pozvání prezidenta klubu Petra Martince a kromě své přípravy bude pomáhat i s tréninky mládeže. Edwin má za sebou první týden pobytu, níže si můžete přečíst jeho první dojmy: „První tréninkový týden byl OK. Tréninky nám připravil Petr Martinec a trénovali jsme společně s Cristianem Savinem. Měli jsme devět tréninkových jednotek, regeneraci a masáž, takže vše v pořádku.“

A co říká o sportovním zázemí hráč, jenž s badmintonem procestoval takřka celý svět? „Podmínky pro trénink jsou tady super, je zde vše. Čtyři pěkné kurty, posilovna, vířivka, ubytování, které je přímo v hale. Pokoje jsou moc pěkné. Možná jen mi dělá trošku problém výška haly,“ usmíval se Ekiring.

A jaké byly tréninky a sparing? „Tréninky byly super, včetně kondičních, které připravuje Marek, ten nás pak za odměnu za tvrdou práci pozval na pizzu. Cristian je mladý hráč, hraje dobře, ale musí na sobě stále pracovat,“ řekl Uganďan.

Africký hráč, který se na turnaji několikrát v utkáních potkal i s benáteckým Janem Fröhlichem, který na něj nemá dobré vzpomínky, bude v Benátkách pomáhat i s tréninky mládeže. „Těším se, již několik let trénuji mládež v jednom lucemburském klubu a ta práce mě baví,“ řekl hráč, který při posledních olympijských hrách byl prvním náhradníkem, takže cestoval do Ria pro případ, že by hráči z Ruska nemohli startovat. „Ano, to byla smůla, stále jsem čekal, že bych mohl do turnaje zasáhnout a připsat si třetí účast. Bohužel, ale ty dva týdny jsem si v Brazílii přesto užil,“ konstatoval milovník tance.

Benátečtí fanoušci budou moci vidět Edwina při turnaji Benátecký pohár, který se bude konat 28. až -30. srpna v benátecké NIBE Aréně. „Na turnaj se těším, uvidíme, jak to dopadne.“