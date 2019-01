Mladá Boleslav - Dva zástupce bude mít mladoboleslavský florbal na nadcházejícím akademickém mistrovství světa.

Jan Gruber | Foto: Štěpán Tomš

Dva zástupci, v každém týmu po jednom. V tom dívčím bude od zítřka v portugalském Portu hájit barvy akademického národního týmu členka i klasické reprezentace, aktuálně obránkyně Liberce Klára Leierová. Mužský florbal pak vysílá do Portugalska letní posilu Technology Mladá Boleslav Jana Grubera.

Jsou to tři roky, co Jakubu Gruberovi utekl bronz na šampionátu juniorů. Nováček v týmu Technology Florbal Mladá Boleslav teď může zaútočit na medaili znovu. Chystá se na akademické mistrovství světa do Porta. „Těší mě, že zase budu reprezentovat," říká před odletem do Portugalska.



Termín mistrovství je pro florbalisty dost nezvyklý. Aby se ale akademický turnaj vyhnul problémům z uvolňováním hráčů z jejich celků a také ze studentských povinností, jiný ani možný není. „Všichni hráči jsou v plné přípravě na sezonu a s hokejkami pracují maximálně dvakrát v týdnu. Tím pádem je skutečně těžké ukázat své maximum. Naopak z pohledu kondice to problém nebude. Hraje se za Českou republiku, a tak se se vším musíme vypořádat, pořádně zabrat a uspět. Podobně budou mít všechny týmy," tuší Gruber.



Český mužský celek čekají zápasy v rychlém sledu – ve středu hrají proti Švýcarsku, ve čtvrtek s Finy a hned v pátek proti Švédům.



Tým se přesunul do pro florbal exotického místa konání už dnes, odpoledne věnuje tým prohlídce města. „Jakmile začne turnaj, budeme rádi za každou chvilku na odpočinek. Ani nechci myslet na to, kolik bude stupňů v hale, kde se bude hrát," přemýšlí nahlas Gruber.



„Hlavním cílem je medaile, a to je asi jediný cíl," komentovala očekávání ženské části výpravy Klára Leierová. Podle jejích slov, je pro turnaj důležité vyhrát skupinu a postoupit do semifinále. Tým na by na to rozhodně měl mít. „Více jak polovina týmu je stejná jako byla na klasickém mistrovství světa ve Finsku a zbytek hráček má také velkou kvalitu," říká boleslavská odchovankyně.



Stejně jako Jan Gruber odlétá do Portugalska s velkým očekáváním. „Bude to asi masakr. Teď tam jsou teploty, na které nejsme úplně zvyklí. Tak snad bude v hale snesitelné klima. My ale hrajeme všechny zápasy docela brzy ráno, takže by to snad mělo být v pohodě. Taky jsem zvědavá, jak jsou Portugalci připravení na tak velkou florbalovou akci," dodává Leierová.