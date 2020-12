Mladý zápasník je přitom teprve první sezonu mezi juniory, kde zápasí i se soupeři skoro o tři roky staršími. Navíc se letos posunul i do vyšší váhové kategorie, momentálně zápasí ve třídě do 81 kilogramů.

A aby toho nebylo málo, prodělal Kopecký nákazu koronavirem. „Měl jsem takový nepříjemný průběh, takže jsem poprvé trénoval někdy dva týdny před tou Porečí. Jel jsem tam vyhrát jeden zápas, abych ukázal, že tam nejsem nejhorší, že aspoň přes to první kolo se dokážu dostat,“ líčí své potíže s nemocí, jež aktuálně trápí celý svět.

Na chorvatském podniku ale dopadl výrazně lépe, než sám čekal. Po třech výhrách v řadě se dostal do bojů o nejvyšší příčky, pak ho dvě prohry odsunuly na „až“ páté místo. „Hrozně moc jsem se na to těšil a s pátým místem jsem maximálně spokojený,“ vypráví o svém úspěšném vystoupení mezi evropskými juniory.

Krásný výsledek z Poreče ho také svým způsobem katapultoval do nominace seniorské reprezentace na domácí mistrovství Evropy v Praze. „Pomohl mi tam úspěch z Poreče. Trenér juniorů Sedmidubský hned volal hlavnímu trenérovi Lacinovi, že žádá o doplnění do té nominace. Ta nominace byla neúplná, byla tam nějaká volná místa. Lacina to odsouhlasil, jsem rád, že jsem se tam dostal,“ popisuje svou cestu po bok Krpálka a spol.

V libeňské O2 areně se sice představil jen v jednom zápase, ale nelituje toho. Vždyť na velmi slušné úrovni prakticky přeskočil juniorskou kategorii a skočil rovnýma nohama na elitní mužské kolbiště. I přes porážku ho působení v seniorském výběru může hodně posunout. „Byla to obrovská zkušenost a jsem za to moc rád,“ potvrzuje.

Aktuálně Adam Kopecký pokračuje v přípravě v týmu VSC Victoria Praha. Do toho dodělává školu, kterou v poslední době musel trochu odsunout do pozadí. „Teď musím hlavně dodělat školu. Hned po negativním testu po covidu jsem jel na soustředění do maďarské Taty, pak byla ta Poreč, pak jsem jel se seniory na soustředění do Turecka, potom byla ta Praha. Za pět týdnů jsem se vůbec nedostal domů,“ říká o hektických posledních týdnech.

Hned za čtrnáct dní přitom znovu naskočí do reprezentačního kolotoče. „Přespříští týden už mě čeká kondiční soustředění v Teplicích, pak navazuje soustředění v Izraeli. To už je normálně s juniorským týmem,“ uzavírá své vyprávění.