„Výkon to není špatný, ale na moje ambice to je málo. Chtěl jsem hodit víc, ale mám problémy s tricepsem (trojhlavý pažní sval) na odhodové ruce. Nešlo do toho pořádně šťouchnout, a tak jsem k závodu přistupoval. Hlavní bylo si víc neublížit“ vyprávěl český rekordman.