Mornar Bar – Nymburk 66:98

Nymburk šel do zápasu bez tří hráčů základní rotace zraněných Michaela Dixona a Pavla Pumprly a nemocného Jaromíra Bohačíka. Navíc Deishuan Booker se kvůli problému s pasem připojil k týmu jen dvě hodiny před odjezdem na zápas. Ovšem soupeř se vzhledem k nemožnosti postoupit rozhodl šetřit své opory a nasadil především náhradníky.

„Tentokrát to nebyl skutečný tým Mornar Bar. Nebyl to ten soupeř, na kterého jsme se připravovali, protože hodně změnili sestavu. My také postrádali nějaké hráče, ale klíčový byl začátek zápasu, do kterého jsme vstoupili velmi dobře a získali jsme sebevědomí,“ uvedl po utkání trenér nymburského mužstva Oren Amiel. „Máme ještě malou šanci být první ve skupině, ale pro nás je hlavní, že pokračujeme v dobrých výkonech a připisujeme si další výhry,“ řekl nymburský kormidelník.

Jeho tým čeká i nadále pořádně nabitý program. „Teď jdeme krok po kroku. Čeká nás play off a další výzvy jako Final Four Českého poháru. Nejprve ale chceme zakončit skupinu dobře v posledním zápase s Peristeri a pak se uvidí,“ dodal Amiel.

Radost z jedenáctého vítězství v Lize mistrů měl pochopitelně i nymburský basketbalista Petr Šafarčík. „Vstoupili jsme do zápasu s dobrým přístupem, tak jak chceme vždycky. Hned v první čtvrtině jsme tak zápas rozhodli a pak jsme kontrolovali hru. Jsme rádi, že si vezeme domů další výhru,“ řekl Šafarčík. „Z jejich strany začátek nebyl dobrý a my jsme toho dokázali využít. Bylo na nich vidět, že nemají o co hrát. Nám také v podstatě o nic nešlo, ale byl vidět zcela rozdílný přístup od nich a od nás. Proto jsme zaslouženě vyhráli takovým rozdílem. Jsem rád, že moje šance přišla, i když je to způsobené nějakými zraněními. Přesně na tohle jsem ale připravený, když nastanou výpadky. A jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Šel jsem do zápasu s podobnými úkoly jako v lize v Ústí nad Labem, kam jsem jel zastavit jejich nejlepšího střelce Svejcara a povedlo se mi to stejně jako tentokrát s Wallerem, také dal nulu. K tomu mě trenér nabádal a že pak to v útoku přijde samo. A musím mu dát za pravdu. Znovu to vyšlo,“ culil se spokojený Šafarčík.

Nejvíce bodů: Vranjes 26, Jelenič 14, Pavič 11 – Hruban 16, Peterka 15, Booker 14, Šafarčík 11, Kříž 10, Rogič 9, Benda a Hankins po 8, Dalton 4, Tůma 3. Fauly: 20:17. TH: 13/12 – 13/11. Trojky: 10:15. Doskoky: 38:42. Ztráty: 12:11. Zisky: 7:7. Asistence: 15:28.

David Šváb