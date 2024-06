Po prezentaci, která začne v 7.15 hodin u malého Písečáku mezi obcemi Ploukonice a Příšovice, se v 8 hodin vrhnou závodníci do vody. Čeká je 800 metrů plavání. Následovat bude cyklistická část dlouhá 105 kilometrů. Ta z Ploukonic zavede cyklisty do Doubravy a následovat budou čtyři okruhy přes obce Žďár, Zakopaná, Branžež, Kněžmost, Boseň, Zásadka, Dneboh, Olšina, Doubrava. Na konci čtvrtého okruhu odbočí jezdci ze Žďáru na Příhrazy, kde bude cíl druhé části triatlonu.

A pak už zbývá poslední třetí triatlonové dějství – 12 kilometrů dlouhý běh. Při něm se běžci vydají z Příhraz do Žehrova, Skokov, na rozcestí pod Vyskří se otočí a stejnou cestou s minimálním převýšením doběhnou do cíle v Příhrazích.

Dlouhých 41 ročníků stál za organizací jako hlavní postava Jan Patočka, mnichovohradišťský horolezec, který se svojí rodinou a přáteli celý závod organizoval. Často se pak po odstartování připojil do závodního pole a Dřevěného muže absolvoval také. Letos je to trochu jiné.

„Letos to bude poprvé, co táta přehodil organizaci na "mladší" generaci. Musím uznat, že jsem netušila, kolik je kolem toho práce a skutečně klobouk dolů, že to celou tu dobu zvládal všechno téměř sám,“ říká Jana Švejdová, dcera Jana Patočky.

Ta je nově předsedkyní spolku, takže veškerá vyřizování s úřady a další „papírování“ má na starosti. „Táta mi ale stále moc pomáhá, znalost místních a kontakty na správných místech, třeba u sponzorů, se budují dlouhá léta, a v tom nemám šanci ho dohnat. Tátu všude znali a on, když podal ruku, tak přes to nejel vlak. Prostě z jeho strany vždy slovo chlapa platilo. A platí,“ přiznává nová duše číslo 1 triatlonu Dřevěný muž.

A zároveň chválí spolupracovníky. „Máme veliké štěstí na dobrovolníky, kteří nám každý rok pomáhají. Už je to skoro taková rodina, která se sejde jednou do roka, každý přiloží ruku k dílu tam, kde je potřeba. Bez nich by to opravdu nešlo. Výčet dobrovolníků by byl dlouhý, musím ale připomenout ještě moji maminku a také Pepu Macháčka.“

Vloni se postavilo na start Dřevěného muže kolem 60 závodníků, což Jana Švejdová považuje za slabší účast. „Bylo po dlouhých letech opravdu málo, obvykle jsme se pohybovali kolem 100 až120 účastníků. Obecně se s tím potýkají ale všechny sportovní akce,“ přemítá.

Letošní propagace Dřevěného muže se hodně zaměřila na facebook, kde už se řadu týdnů můžete vrátit do historie závodu a podívat se na fotografie a výsledky z jeho prvopočátků.

Novinkou letošního roku je možnost on-line přihlášení na www.maraton.cz za zvýhodněnou cenu, přihlášky na místě pak budou o něco dražší. „Také se přesuneme do 21. století a všichni závodníci budou mít čipy, které nám zjednoduší časomíru. Vím, že zapisování časů podle stopek mělo něco do sebe, nicméně se občas stalo, že nám některý čas utekl a obtížně jsme to dohledávali v nahrávkách na diktafonu,“ doplňuje Jana Švejdová.

Každý účastník, který závod dokončí, se pak může tradičně těšit na grilované kuře, triko i dobře vychlazené pivo, které určitě za cílem odmítne málokdo.

Triatlon Dřevěný muž je opředen mnoha historkami z průběhu, které ale vždy provázejí vzpomínky na nelehký závod, na který si troufali i ti, kteří po celý rok mnoho nesportovali. Ti stáli na stejné startovní čáře jako špičkoví čeští triatlonisté, kteří neodolali a na triatlon vyrazili. Za všechny lze jmenovat známého triatlonistu a někdejšího mistra republiky Roberta Bočka nebo Rudu Cogana našeho někdejšího úspěšného reprezentanta v dlouhém triatlonu.

Kdo všechno se postaví na start letos, to zatím není ještě jisté. Jisté ale je, že se bude bojovat od prvního metru ve studených vodách malého Písečáku, až po poslední metry běhu na louce v Příhrazích.

Je třeba ještě dodat, že ačkoliv triatlon ve svém názvu nese slovo muž, tak na startu se vždy objeví i řada žen…