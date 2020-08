Malibu začalo výborně. V 9. minutě skórovali Vaněk s Plocem. Jenže ve druhé desetiminutovce Mělník výsledek otočil. Postupně se trefili Prejsa a dvakrát Gabčo. Ve druhé půli se na další trefu čekalo do 33. minuty, kdy na 4:2 zvýšil mělnický Prejsa. Vzápětí vykřesal naději pro Mladoboleslavské Maryška, ale domácí již vyrovnat nedokázali.

„Skvělý zápas před skvělou diváckou kulisou,“ pochvaloval si asistent domácího trenéra Jaroslav Bílek a pokračoval v hodnocení: „Utkání mělo nasazení, náboj i emoce a k vidění bylo hodně hezkých akcí. Rozhodl opět faktor Gabčo, který sám dokázal zařídit tři góly. Závěr prvního poločasu byl hodně vyhecovaný, ve druhém se ale oba celky vrátily k hraní futsalu, což bylo dobře. My jsme v posledních deseti minutách soupeře zmáčkli, ale na rozdíl od Gabča prostě spoustu šancí zahodíme. Nicméně měření sil s prvoligovým soupeřem jsme zvládli se ctí. Sice jsme trošku zklamaní z vypadnutí v poháru, ale za výkon se rozhodně stydět nemusíme.“

„Domácí se po několika minutách dostali do dvoubrankového vedení. V tu chvíli bylo důležité, že jsme nesložili zbraně, a naopak jsme zabrali,“ uvědomoval si hrdina zápasu Josef Gabčo z Olympiku. „Díky tomu jsme po chvíli snížili a do konce poločasu ještě stihli stav otočit v náš prospěch. Druhá půle byla také velmi vyrovnaná. Jako zkušený tým jsme zvládli zápas dohrát a jsme všichni rádi, že postupujeme do osmifinále,“ dodal Gabčo.

Trenér Olympiku Jakub Němec uznal, že šlo o náročný zápas: „Utkání bylo vyrovnané až do konce. Jsme rádi, že se nám podařilo uhájit vítězství a získat opět pohár pro vítěze. Malibu podalo velmi sympatický výkon a ukázalo nám, na čem musíme zapracovat, abychom uspěli v lize.“

Příprava na novou sezonu jede dál. Do konce srpna ještě čekají Malibu tři zápasy s prvoligovými soupeři. „Ve středu 12. srpna hrajeme v České Lípě, v pátek 28. srpna hostíme Liberec a jednáme o termínu zápasu se Spartou Praha,“ dodal Bílek.

FC Malibu Mladá Boleslav – SK Olympik Mělník 3:4 (2:3). Branky a nahrávky: 9. Vaněk (Pitloun), 9. Ploc (Truksa), 34. Maryška (Volf) – 12. Gabčo (Mikyska), 15. Prejsa (Gabčo), 18. Gabčo (pen.), 33. Prejsa (Gabčo). Rozhodčí: Stádník – Říha. ŽK: Jirdásek, Maryška, Vaňek, Kvapil – Prejsa, Gabčo, Mikyska. Diváci: 86. Mladá Boleslav: Truksa – Maňas, Skalický, Vaňek, Machů, Jirdásek, Volf, Pitloun, Ploc, Kvapil, Maryška, Roudnický. Trenér: Jaroslav Bílek. Mělník: Šanda – Rusak, Lehner, Mikyska, Prejsa, Kasýk, Gabčo, Nečas, Nedostup, Babovák, Machytka. Trenér: Jakub Němec.