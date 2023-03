Utkání, kterému nechybělo naprosto nic. Obětavost, boj o každý míč z obou stran, emoce, to vše ve frenetické atmosféře benátecké Nibe arény. Domácí volejbalisté po nesmírně vyrovnaném průběhu druhého zápasu předkola play off odmítli konec sezóny a vynutili si tak rozhodující třetí duel, který se uskuteční na zlínské palubovce toto úterý.

Radost volejbalistů Benátek nad Jizerou | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Domácí trenér Aleš Dittrich udělal v základní sestavě hned dvě změny. Švandrlíka nahradil Australan McAinsh, na postu libera se po nucené pauze představil Kotek. „Michal Kotek nám chyběl, protože měl angínu. Nyní se vrátil do sestavy a citelně nám pomohl. Je to bojovník. Máme v týmu několik introvertů, právě on je dokáže strhnout,“ smekl klobouk před svým liberem a jedním ze strůjců úspěchu benátecký trenér Dittrich. Také sázka na australského blokaře se bez debat povedla.

V úvodu zápasu si hosté vypracovali mírný náskok. Ten se ale brzy rozplynul při Pokopcově podání, při němž získali domácí hned sedm bodů v řadě. Náskok Dittrichova týmu příliš nezbrzdil ani time out, který si vybral jeho trenérský protějšek Přemysl Obdržálek. Menší komplikace pro benátecké hráče nastaly až v závěru první sady a také domácí lavička si za stavu 22:20 vybrala oddechový čas. První set chvíli poté ukončil přímým bodem z podání slovenský smečař Pokopec.

Také na začátku druhého setu si Benátečtí udržovali mírný náskok tří bodů. Hosté zlepšenou hrou dokázali vyrovnat na 13:13 a brzy poté také jít do vedení. Napětí gradovalo v závěru. Díky blokům McAinshe a přesnému zakončení Křesťana domácí stáhli nevelkou ztrátu a vyrovnali na 22:22. V koncovce byl tentokrát šťastnější soupeř ze Zlína, střídajícímu Kratochvílovi nevyšlo podání a v Nibe aréně bylo vyrovnáno.

Následující set jednoznačně patřil domácímu týmu, který v něm ani jednou neprohrával. Dittrichovi svěřenci hráli ve velké pohodě, dařilo se jim na podání i na příjmu. Nezměrnou bojovností se blížili do klidnější koncovky. Vrásky jim nepřidělalo ani podání hostujícího kapitána Truonga, které sice není nikterak razantní, o to více přesnější, a podobně jako na zlínské palubovce, s ním i nyní měli benátečtí hráči veliké problémy.

Elektrizující atmosféra benáteckých ochozů hnala své hráče za vítězstvím, hosté ale vstali z popela a podobně, jako domácí ovládli třetí sadu, Zlínští dominovali ve čtvrté. Tu ukončil přímým bodem z podání Truong a o vítězi tak musel rozhodnout tiebreak.

Právě v něm se ukázaly veškeré aspekty benátecké hry, které vedly k úspěchu. Brzy se domácí hráči dostali do vedení 5:1, hosté poté stáhli manko na rozdíl dvou bodů. Výborný volejbal musel přítomné diváky bavit. V samém závěru se prokázala zkušenost a přehled domácího kapitána Křesťana, ten nejprve zvýšil na 14:10. Hosté však třemi po sobě jdoucímu body zadělali na pořádné drama. Utkání však ukončil znovu přesným útokem nejzkušenější hráč domácího týmu.

„Domácí nás zatlačili na servisu, věděli jsme, že to tak bude. Sice je tu pěkná hala, pro soupeře ale špatná. Je tu totiž klasické domácí prostředí. Neustáli jsme to. Rozhodly maličkosti a chyby, které jsme udělali,“ řekl bezprostředně po konci zápasu hostující trenér Přemysl Obdržálek.

Jeho protějšek Aleš Dittrich byl o poznání spokojenější. „Pro nás je to velmi důležité vítězství. Je úplně jedno, jakým je to poměrem,“ usmál se. Jeho svěřence nyní čeká cesta ke třetímu, rozhodujícímu zápasu na Valašsko, kde se představí v úterý 14. března od 20,15 hodin. „Jedeme tam s tím, že chceme vyhrát. Nemáme co ztratit, budeme bojovat,“ pravil odhodlaně benátecký stratég.

VK Benátky n. J. – VSC Fatra Zlín 3:2 (20, -23, 19, -17, 13)

Esa: 7:7. Bloky: 8:10. Chyby: 28:29. Diváci: 385. Rozhodčí: Krtička, Velinov.

Benátky: Hudák (5), McAinsh (12), Křesťan (23), Koranda (12), Pokopec (22), Durski (2), libero Kotek. Střídali: Děrgunov, Kratochvíl, Fikar.

Zlín: Kozák (17), Čechmánek (8), Truong (5), Pražák (13), Římal (24), Čeketa, libero: Viceník. Střídali: Toman (3), Adamec.

ONDŘEJ NEJEDLO