O první místo se aktuálně dělí trojnásobný obhájce titulu z posledních tří sezon Malibu B a boleslavská Joga. Oba mají shodný počet bodů, shodný je i součet bodů a skóre z obou letošních vzájemných zápasu, ale pro Růžovky hraje skutečnost, že mají celkový rozdíl ve skóre ze všech zápasů o 17 branek příznivější.

Klíčem k rozřešení mistrovského rébusu bude letošní navrátilec z krajského přeboru celek Gunners Řepov. Ten totiž v sobotu nastoupí postupně od 14 hodin proti béčku Malibu, od šestnácti pak proti Jogínům. Pokud by snad Řepov oba své zápasy vyhrál, vypálí oběma svým konkurentům rybník a mistrem by se mohl stát on.

Mohl, ale nemusel. Při dvou výhrách Řepova se totiž do hry vrací ještě Mnichovo Hradiště, které má s Řepovem lepší poměr vzájemných zápasů a při zisku šesti bodů ze zápasů s pátými Black Cocks a šestým Smartem se dostane s Gunners na 37 bodů.

Dojít může i na minitabulku tří celků – pokud by Malibu i Joga s Řepovem remizovali a Hradiště své zápasy vyhrálo, budou mít tři celky 37 bodů. V takovém případě by titul bralo Malibu, které s domácím Hradištěm v sezoně dvakrát vyhrálo, druhá by byla Joga a třetí Hradiště.

Je tu finiš základní části. Bruslaři už "v klidu" vyzvou trápící se Škodovku

Ve skupině o 7. místo je situace poněkud přehlednější. S osmnácti body ji vede shodně juniorka Malibu s legendami a někdejšími mistry republiky z roku 2000 ze Slavíku Bakov, hrajícími pod hlavičkou FK Mladá Boleslav futsal. Oba týmy čeká vzájemný zápas, který napoví, kdo nakonec vyhraje tabulky skupiny útěchy.

Všechny zápasy se odehrají v sobotu v mnichovohradišťské hale BIOS.