Nejstarší skupina: Kopretinky Dobrovice se stala Mistrem ČR v kategorii Senior, získala putovní pohár a poháry za nejlepší pochodové defilé i pódiovou formaci v této věkové kategorii. Babykopretinky získaly titul II. Vicemistrů ČR mezi dětmi staršími, Minikopretinky obsadily v nejpočetnější kategorii juniorek úžasné 5. místo.

Seniorská skupina si tímto zajistila postup na ME do Itálie, kam pojede obhajovat zároveň svůj loňský titul. Dívky se předvedou na tomto ME ještě s jedním vystoupením. Jakožto český vítěz se pojedou prezentovat i v disciplíně Exhibition corp, v němž jsou také obhájci tituly z loňské Poreče.

Ve stejné disciplíně, jen v mladší věkové kategorii, se utká o titul Mistrů a Vicemistrů Evropy také smíšená skupina Baby- a Minikopretinek.

Chybět nebudou tradičně ani zástupci sólových disciplín s rekvizitami, kteří se stali letošními vítězi: Adéla Paříková – Mistr ČR Junior, Eliška Prokopová – Mistr ČR děti, Ludmila Kredbová – II. Vicemistr ČR děti, Marie-Anna Bednářová a Dominik Pohorský – Mistři ČR senior duo.

Markéta Cinklová