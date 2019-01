Mladá Boleslav/ Sportovní deníček redaktora

V záplavě všech možných fotbalových soutěží jsem se rozhodl zpestřit si sportovní program posledních dní návštěvou odlišného odvětví. A tak jsem v úterý vyrazil do Turnova na atletiku. Atletický stadionek hostil tradiční mítink, a sice Memoriál Ludvíka Daňka.



Vrcholem atletického odpoledne byl hvězdně obsazený závod diskařů, jež vyhrál olympijský vítěz z Pekingu Gerd Kanter z Estonska. Mezi „hromotluky“ se v diskařské kleci objevil i desetibojař Roman Šebrle. V závodu oštěpařek, pak domácí publikum aplaudovalo čerstvé inženýrce Barboře Špotákové, která se svým nejdelším hodem dostala na druhé místo letošních světových tabulek.



Sportovalo se také v hledišti. Jedna z divaček zdolávala velmi krkolomně překážky v podobě sedaček, když se snažila dostat na tu svou. K tomuto sportovnímu výkonu si však obula velmi nestabilní střevíce, a tak se její disciplína, dva metry překážek, změnila v adrenalinový sport.



Organizátoři se obávali předpovědi počasí. Ta předpovídala podobný větrný masakr, jaký byl k vidění v pátek. Naštěstí se nekonal a atlety tak spíše spaloval pekelný žář. Nebo je škoda, že to trochu nefouklo. Kdyby foukalo z dobré strany mohli létat disky, oštěpy, skokani a sprinteři dále a rychleji. Sice by to nebylo regulérní, ale možná bychom viděli i světový rekord.