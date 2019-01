Český Krumlov - Benátečtí se účastnili republikového šampionátu do 13 let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Město Český Krumlov a místní klub SKB byly pořadateli Mistrovství České republiky jednotlivců v badmintonu do 13 let. Do Českého Krumlova se sjelo zhruba šest desítek mladých badmintonistů z celé ČR, aby bojovali o mistrovské tituly.



Ve startovním poli nechyběla ani čtveřice mladých benáteckých badmintonistů pod vedením trenéra Petra Martince. Ti vzhledem ke svému věku (10 a 11 let) neměli větší šance bojovat o přední příčky s hráči až o dva roky staršími



Z tohoto pohledu vyčnívá umístění Cristiana Savina, jenž obsadil ve dvouhře 5. – 8. místo, stejně tak ve smíšené čtyřhře společně s Pavlínou Krpatovou, a do třetice 5. – 8. místo ve čtyřhře s oddílovým kolegou Vojtěchem Mišutkou. Cristian Savin předvedl po měsíční pauze, způsobené zraněním, celkem dobrý výkon.



Pro všechny čtyři mladé benátecké badmintonisty jsou zkušenosti získané na tomto šampionátu velmi cenné a příště už na medaile mohou dosáhnout.

Vojtěch Mišutka obsadil ve dvouhře 23. – 29. místo, stejně jako Lukáš Štěpánek. Adéla Zuzáková vybojovala ve dvouhře 17. – 21. místo, ve čtyřhře s Romanou Vataschuk (Karlovy Vary) 9. – 14. místo, v mixu s Lukášem Štěpánkem 17. – 28. místo.