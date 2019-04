Velký sportovní víkend čeká na sportovní fanoušky z Mladoboleslavska. A ne snad díky fotbalovému derby pražských „S“. V Praze a v Ostravě totiž budou dva okresní zástupci bojovat o mistrovské tituly pro letošní sezonu.

Benátečtí badmintonisté už od soboty v pražské Vinoři vstoupí do extraligového semifinále. O den později nastoupí podle sobotního výsledku buď do finálového zápasu nebo do utkání o třetí místo. A v daleké Ostravě budou mistrovský titul v Superfinále obhajovat také florbalisté Technology.

Mladá Boleslav, nebo Vítkovice?

Před rokem mělo Superfinále ve stejném složení strhující závěr, když mladoboleslavští florbalisté v závěru základní hrací doby ztratili dvoubrankový náskok, ale svůj historicky první titul si vybojovali v prodloužení a Milan Tomašík v čase 68:46 trefil zlatou radost.

Úřadující mistr i vicemstr prošli do superfinálového boje i v této sezoně. Mladá Boleslav vyhrála základní část a následně čtvrtfinále 4:0 nad Otrokovicemi a semifinále 4:0 nad pražským Chodovem.

Vítkovice uzavřely základní část na čtvrtém místě, ve čtvrtfinále si poradily s Tatranem Střešovice 4:1 na zápasy a v semifinále odklidily z cesty Spartu 4:0.

Už jen další střet mezi Mladou Boleslaví a Vítkovicemi je obrovským tahákem sám o sobě. K tomu zápas nabízí spoustu dalších mikropříběhů. Jedním z nejzajímavějších bude návrat Martina Tokoše, který v loňském Superfinále nastřílel za Vítkovice hattrick a letos bude stát na boleslavské straně.

Utkají se reprezentační brankáři z prosincového světového šampionátu Lukáš Bauer a Lukáš Souček.

Nejproduktivnějšími hráči play-off jsou Jiří Curney (13+9) a Adam Delong (11+8).

„Po nejrychlejším možném postupu přes Chodov jsme měli dvoutýdenní prostor na přípravu stejně jako Vítkovice. Hráči dostali dva volné dny, pak jsme postupně přípravu gradovali, kromě jiného jsme se samozřejmě chystali konkrétně na Vítkovice, probírali jsme jejich přednosti a slabší stránky,“ říká o boleslavském předsuperfinálovém režimu trenér Jan Pazdera. Součástí superfinálového týdne byla i středeční autogramiáda v Bondy centru společně s týmem FK Mladá Boleslav.

V Ostravar Aréně začne mužské finále v 16.30 hodin.

EXTRALIGA DRUŽSTEV

V sobotním semifinále na Vinoři vyzvou Benátky od 13 hodin Brno Slatinu. Loňský třetí tým extraligy půjde do zápasu v roli mírného favorita z pozice vítězného celku po základní části.

Brněnské družstvo je nováček extraligy, jelikož před zahájením letošního ročníku koupilo extraligovou licenci od týmu Sokol Dobruška. V základní části tým obsadil čtvrtou příčku, když čtyřikrát zvítězil a třikrát prohrál z toho dvakrát v prodloužení.

„Proti našemu týmu se družstvo Slatiny představilo ve 3. kole a v Benátkách nad Jizerou prohrálo 2:6. V kádru brněnského družstva najdeme českou jedničku Milana Ludíka, Dána Toft Hansena a polského zkušeného deblistu Lukasze Morena. Mezi ženami je jedničkou Foo Kune z Mauritiusu účastnice OH v Riu, dále pak Slovenka Martina Repiská hráčka první světové stovky ve dvouhře žen,“ vyjmenovává jména ze sestavy soupeře kouč Benátek Petr Martinec.

Sám do finálového víkendu posílá tuto sestavu: Emil Holst, Lukáš Zevl, Kristoffer Knudsen, Pawel Smilowski, Cristian Savin, Jan Fröhlich, Elizaveta Tarasova, Kateřina Zuzáková, Denisa Šikalová a Iseballa Nielsen.