„Pro nás je hlavní nasazení, se kterým jdeme do zápasu. A přístup hráčů byl dnes perfektní. Když se nastoupí s takovým nasazením, tak se vždy dostaví i sebevědomí. To se dnes ukázalo,“ liboval si trenér Nymburka Oren Amiel, který tak dostal dárek ke svým 49. narozeninám.

Velmi dobrou práci podle něj tým odvedl také směrem k ubránění nejproduktivnějšího hráče soupeře. „Ondra Šiška hraje tuto sezon velmi dobře a my respektujeme každého soupeře a řádně se na něj připravujeme. Pak je to o tom, jak jsme v obraně pozorní. A to jsme dnes byli.“

Děčín udržel s hosty krok jen osm minut. Od stavu 21:22 šlo o galapředstavení Nymburka, který soupeře ničil v obraně, celkem mu vzal 32 míčů, a exceloval v útoku. Nejlepší zápas své krátké kariéry hrál František Rylich, který dvěma trojkami na začátku druhé čtvrtiny nasměroval spoluhráče k rozhodujícímu úniku a ještě do poločasu se povedlo odskočit na rozdíl přes dvacet bodů.

Rylich proměnil všechny čtyři své střely, z toho tři byly za tři body. Celému týmu se dařilo v útoku, když střílel s úspěšností 64 procent za dva body a 54 procent za tři body. Když pak Nymburk ve třetí čtvrtině předvedl drtivou šňůru 27:0 a odskočil na rozdíl přes 50 bodů, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto.

V poslední čtvrtině pak už Nymburk hrál převážně se svými mladými hráči, přesto dokázal náskok ještě navýšit. V jednu chvíli tam byli spolu s veteránem Petrem Bendou jen hráči, kteří by věkem mohli být jeho synové. Frustraci domácích pak potvrdil Lukáš Bobek, který dvakrát v útoku fauloval loktem Rostislava Jiráka a ještě se po něm vztekle ohnal.

Děčín - Nymburk 53:115

Čtvrtiny: 23:30, 11:28, 7:34, 12:23. Nejvíce bodů: Kroutil 14, Ježek 13, Pomikálek 7 – Benda, Dalton a Tůma po 14, Kříž 13, Hruban 12, Rylich a Palyza po 11, Prewitt 10, Obasohan 8, Zimmerman 4, Kovář a Jirák po 2. Fauly: 24:19. TH: 19/16 – 21/13. Trojky: 5:14. Doskoky: 28:38. Ztráty: 32:11. Zisky: 3:21. Asistence: 10:29.

DAVID ŠVÁB