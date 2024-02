Futsalisté druholigového Malibu doma přehráli oblíbeného soupeře z Plzně, když tři body získali po výhře 7:1.

2. Futsal liga Západ: Malibu Mladá Boleslav - Jerigo Plzeň | Foto: Miloš Moc

Těžko hledat v posledních sezónách oblíbenějšího soupeře pro Malibu z řad druholigistů než je plzeňské Jerigo. Pozitivní bilanci s tímto soupeřem potvrdily Růžovky také na domácí palubovce, kde sice pustily Plzeňany do vedení po chybě v rozehrávce, ve zbytku zápasu pak už ale na palubovce dominovaly.

Na 1:1 záhy srovnal Bělík, který následně připravil zakončení do prázdné branky pro Zajíčka. Pak se dvakrát trefil Zabilanský, ale druhý gól mu nebyl z důvodu posunuté branky uznán, což ale bylo od rozhodčích chybné rozhodnutí, neboť k posunutí došlo vinou bránícího hráče a v takovém případě měl gól platit. Malibu to ale mrzet nemuselo, neboť ještě do přestávky se prosadil svým prvním gólem v růžovém dresu Štěpán Drchal.

Ten se po přestávce trefil ještě jednou, chuť si spravil přeci jenom Zabilanský a skóre uzavřel Radek Kopa.

Zrodila se tak pohodlná výhra 7:1 a si ještě nejlepší střelec soutěže Matěj Vaněk dovolil v posledních vteřinách zápasu luxus v podobě zahozené penalty, když málem přelomil břevno hostující branky.

„Doma jsme potvrdili roli favorita a oblíbeného soupeře pohodlně přehráli,“ řekl po zápase domácí kouč Michal Bílek. Do konce druhé nejvyšší české soutěže zbývá jeho svěřencům odehrát ještě dva zápasy. „Aktuálně jsme sedmí, ale na čtvrtou Chotěboř ztrácíme jenom dva body. Zkusíme tedy ve zbývajících dvou týdnech ještě zabojovat o co nejlepší umístění v první polovině tabulky,“ dodal Bílek.

Malibu Mladá Boleslav - Jerigo Plzeň 7:1 (4:1)

Branky: 9. Bělík (Vaněk), 13. Zajíček (Bělík), 14. Zabilanský (Kopa), 18. Drchal ml. (D. Machů), 23. Drchal ml. (Kopa), 24. Zabilanský (Kopa), 37. Kopa (Maňas) - 5. Bodnaruk. Rozhodčí: Zlatník, L. Nagy. ŽK: Maňas, M. Bílek (trenér) - Kristl. Diváci: 150.

Malibu: Truksa - Maňas, Zajíček (26. Kohout), Bělík, Vaněk - D. Machů (28. Skalický), Drchal ml. (36. M. Novák), Zabilanský (38. Velechovský), Kopa.