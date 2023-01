Od začátku jezdil v čele

Zatímco před rokem se v Kolíně stal mistrem až ve spurtu, tentokrát třicetiletý jezdec, který má z mistrovství ČR ve sbírce i dvě stříbra a dva bronzy, vládl terénářskému pelotonu prakticky od začátku. Druhý dojel s velkým odstupem Matyáš Kopecký, třetí byl Jakub Říman.

„Možná to mohlo vydat snadně, ale tak rozhodně nebylo. Trať byla náročná, jenže se mi dařilo odjet celý závod ve svém tempu. Prostě mi to sedlo a mistrál jsem měl pod kontrolou,“ vykládal Boroš v cíli.

Kopecký ztratil na Boroše téměř minutu. „Chtěl jsem vyhrát, ale Bory byl dneska vážně moc silný,“ přiznal. „Cítil jsem to od začátku, ale získal jsem alespoň prvenství v třiadvacítce. Jsem ohromně spokojený. Je to moje první cyklokrosová medaile v elitě. Přitom jsem na kros ani moc netrénoval a beru to spíš jako přípravu na silnici.“

Zdroj: CPA

V juniorech Ježka zaskočil Kuba

Devatenáctiletá Zemanová potvrdila roli favoritky a zvítězila s takřka minutovým náskokem. Stříbro si připsala Julia Kopecky a bronz Nikola Bajgerová. „Z obhajoby mám ohromnou radost. Poslední pár dnů jsem nemyslela na nic jiného, takže jsem vážně strašně ráda, že se to povedlo,“ culila se jezdkyně ze stáje Brilon Racing.

„Bylo to dost těžké. Počasí v tom hrálo obrovskou roli. Když neprší, tak je tady trať rychlá. Pak je to o tom, že člověk jen sedne na kolo a letí. Dneska to ale bylo na blátě a tím to bylo zajímavější,“ poznamenala Zemanová.

Obhájce je po sedmi kolech ve vedení, na záda mu dýchá další trio

Poprvé v této sezoně našel na domácích tratích přemožitele Václav Ježek. Došlo k tomu v nejdůležitějším juniorském závodě sezony, když ho v Mladé Boleslavi porazil Jakub Kuba z Dukly Praha.

„Favoritem byl určitě Venca Ježek, ale i já chtěl taky vyhrát. Jisté bylo, že to bude těžké. Bylo víc bláta, ale takové podmínky mi vyhovují a rád v nich jezdím,“ říkal v cíli spokojený Kuba.

Zdroj: CPA