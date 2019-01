Orlík, Teplice na Metují - Alpine Pro-Author Team se o víkendu rozdělil na dvě party.

Podal dobrý výkon, spokojen však nebyl. Kdo? Václav Ježek, elitní jezdec mladoboleslavského cyklistického Alpie Pro - Author Teamu. V dalším závodě cyklistického maratonského seriálu Kolo pro život dojel nakonec pátý.



Lépe se dařilo Janě Kábrtové, která dojela druhá. Ta ale absolvovala v Teplicích nad Metují neuvěřitelně obtížný silniční závod - 155 kilometrů dlouhý Sudety Tour.



Závodníci Alpine Pro – Author Teamu se o víkendu rozdělili na dvě skupiny. Zatímco mužská část týmu se vydala na Orlík, aby absolvovala další závod seriálu Kolo pro život, ženská část se vypravila do Teplic nad Metují na silniční maraton Sudety Tour.



Na Orlíku podal tradičně dobrý výkon Václav Ježek, který, i když v cíli moc spokojen nebyl, nám popsal průběh závodu: „Závod mi úplně nesedl. Ze začátku se mi nejelo moc dobře. Po startu jsme odjeli asi v pěti lidech, v největším kopci na okruhu se od nás ale oddělila trojice ve složení Kristián Hynek (Scott & Hagget), Tomáš Vokrouhlík (Factor Bike Team) a Pavel Boudný (ČS Specialized). Já jsem zůstal s Honzou Hruškou (Auto Volvo Hase). Ze začátku jsem to v podstatě tahal já, protože jemu se zpočátku moc jet nechtělo. Mně se ale postupně začalo jet špatně do kopce, takže ve druhém kole mě Hruška v nejprudším kopci nechal. To jsem jel na pátém místě sám. Nakonec mě ještě dojeli dva lidi, takže i o pátý místo jsem musel spurtovat. Bylo z toho aspoň to pódium, ale počítá se určitě jen bedna do třetí místa. Spokojen proto být nemohu. I když vzhledem k tomu počasí, které panovalo, vzhledem k tomu vedru, které mi nesedí, a úplně suché trati. To nakonec zas tak špatné nebylo.“ Závod nakonec vyhrál Tomáš Vokrouhlík před Kristiánem Hynkem, Pavlem Boudným a Janem Hruškou.



O výsledcích dalších boleslavských závodníků řekl více manažer týmu Josef Hladík: „Ani dalším zástupcům týmu se na Orlíku nedařilo úplně podle jejich představ, i když ani jejich výkony nebyly špatné.“



„Šestnáctý v celkovém pořadí a třináctý v kategorii mužů Elite dojel Michal Plesník, patnáctý v kategorii Honza Řehák, shodně deváté místo v kategorii obsadili Honza Strož a Tom Jiránek, dvanáctý byl Honza Matějka, třináctý Martin Turner a osmnáctý Vlastík Hájek. Jedinou bednu dne tak získal třetí v kategorii mužů nad 50 let Jiří Šťastný,“ uvedl Hladík.



To na „Sudetech“ se zástupkyním týmu dařilo o poznání lépe. Lenka Dutá sice pro vyčerpání a nedostatek spánku závod poprvé v životě vzdala, Jana Kábrtová však zabojovala a obsadila v náročném, 155 km dlouhém, závodě, skvělé druhé místo.



„Asi první dvě třetiny závodu jsem jela s vítězkou Pavlínou Šulcovou. Bohužel, okolo devadesátého kilometru mě postihla krize a musela jsem na chvíli zvolnit. Jsem ale ráda, že jsem se nakonec opět dokázala dostat do tempa a že jsem nakonec druhé místo uhájila s téměř čtvrthodinovým náskokem,“ řekla v cíli Kábrtová.