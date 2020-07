Nejlépe se na trati, kterou kropil po celý den déšť, vedlo kadetce Kateřině Hladíkové, která se probojovala na stupně vítězů. Těsně za nimi pak skončili Jakub Elbadri a Kristýna Zemanová.

Po nucené pauze zaviněné koronavirem začíná sbírat vavříny po loňské úspěšné sezoně kadetka Kateřina Hladíková. V průběhu závodu chvíli byla v bodování dokonce na čele, nakonec obsadila celkově parádní druhé místo. Devátým místem překvapila Barbora Jeřábková.

Vítězná Hladíková zářila energií a nadšením: „Bylo skvělé závodit po tak dlouhé době a hlavně vidět všechny své kamarády. Hodně jsme potrénovali, takže jsem si věřila na dobrý výsledek. S druhým místem jsem moc spokojená a těším se na další závody,“ řekla Hladíková.

Tradičně nejobsazenější kategorií byli kadeti, na start se jich postavila více než stovka. Výborný závod zajel Jakub Elbadri, kterému v konečném pořadí patří páté místo. V přední skupině čítající čtyři desítky jezdců se usadil i Václav Ježek mladší, ten nakonec obsadil 29. příčku.

Juniorka Kristýna Zemanová vybojovala šesté místo, o tři místa za ní skončila Natálie Klímová.

Starší žák Adam Strejček si z Olomoucka veze 14. a Matěj Pekař 19. místo.

První závod na silnici absolvoval mezi mladšími žáky nejmladší z rodu Hladíků – František. Při své premiéře nezklamal a obsadil 15. místo. Ve stejné kategorii děvčat obsadila v konečném bodovém součtu Barbora Rajnochová 14. příčku, Adéla Stránská skončila jen jedno místo za ní.

Ve výčtu výsledků závodníků IVAR CS AUTHOR Teamu chybí už jen kategorie juniorů. „Tady to byl pořádný kalup, opravdu rychlý závod. Tomáš Doležal obsadil 26. místo a Jakub Daněk, který měl v závěru defekt, naštěstí neztratil kontakt s balíkem a skončil 31.,“ uvedl hlavní trenér mladoboleslavských mládežníků Václav Ježek starší.

Trenér pak zhodnotil vystoupení svých svěřenců: „Od rána pršelo, měli jsme obavy, aby někdo nespadnul, naštěstí všichni dojeli v pořádku. Kačka Hladíková zářila, výborně zajela i druhá kadetka Bára Jeřábková. Potěšili mně kadeti i junioři. V těchto kategoriích je konkurence už hodně silná a jde o velké závody s dobrými jezdci, navíc my nejsme specialisté na silnici.“

Trenér Ježek se zároveň ohlédl za koronavirovými čas: „V koronavirovém období jsme trénovali, ale nijak jsme to nepřeháněli. Zpočátku se nesmělo jezdit, což jsme respektovali. Někteří soupeři budou mít jistě najeto více kilometrů, ale to mně u dětských kategorií nevadí. Důležité je, že jsme si drželi svůj standard a máme na co navazovat i další rok. Netrénujeme pouze v rámci jedné sezony, ale vše je směřováno dlouhodobě,“ zhodnotil situaci trenér Ježek.