Sardegna (Itálie) - Teemu Suninen vybojoval na Italské rally své druhé letošní vítězství ve WRC2.

Nicolas Fuchs to na Sardinii zvládal chvílemi i po jednom kole | Foto: Škoda Motorsport

Vozy Škoda Fabia R5 opanovaly čelo výsledkové listiny. Zákaznické týmy pak slavily úspěchy i při šestém podniku letošní sezony mistrovství světa v rally. Fabia R5 si na Sardinii připsala už čtvrté vítězství ve WRC2 v řadě a v konečném hodnocení Italské rally patřily posádkám s těmito vozy čtyři z pěti prvních příček.

Vítězství v kategorii WRC2 na Italské rally vybojovala posádka Teemu Suninen/Mikko Markkula. Finové zvítězili s téměř padesátisekundovým náskokem a díky získaným bodům se posunuli na třetí příčku průběžného hodnocení šampionátu WRC2.



Suninen a Markkula se vedení ujali hned v úvodu soutěže, ale o vedoucí pozici je v poslední páteční sekci rychlostních zkoušek připravil defekt, po kterém se propadli na třetí místo. Pozici leaderů převzala domácí posádka Umberto Scandola / Guido D´Amore s vozem Fabia R5 týmu Škoda Italia Motorsport.



Ovšem i Scandolu v sobotu ráno přibrzdil defekt a brzy poté posádka musela dokonce odstoupit. Když pak havarovala finská dvojice týmu Škoda Motorsport Esapekka Lappi / Janne Ferm, dojel si nikým neohrožovaný Suninen na Sardinii pro vítězství v kategorii WRC2.



„Vždycky je co zlepšovat, ale když soutěžní víkend hodnotím celkově, všechno bylo v pořádku. Z vítězství mám velkou radost," řekl Teemu Suninen. „Auto fungovalo perfektně a my jsme až do defektu drželi vedení. Není snadné snažit se získat zpět vedoucí pozici, ale udrželi jsme chladnou hlavu a věřili jsme si. Dokázali jsme se dostat zpátky na první místo a já z toho mám velkou radost! Je to fantastický výsledek."



Kromě Suninena se na Sardinii ve výborném světle představily i další posádky s vozy Fabia R5. Na druhém místě v kategorii WRC2 skončili Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem, jedoucí pod hlavičkou továrního Motorsportu. Se zrádnými podmínkami si na Sardinii velice dobře poradila také posádka týmu BRR Armin Kremer / Pirmin Winklhofer, která obsadila čtvrté místo.



„Zvolili jsme správnou taktiku," uvedl v cíli Sardinské rally Armin Kremer. „Bylo nám jasné, že to bude velice náročná soutěž, a rozhodli jsme se neriskovat. Sečteno a podtrženo, se čtvrtým místem můžeme být spokojení." Páté místo v klasifikaci WRC2 obsadilo francouzské duo Julien Maurin / Olivier Ural.



Peruánský jezdec Nicolás Fuchs a jeho argentinský spolujezdec Fernando Mussano drželi v sobotu večer třetí příčku průběžného pořadí. V neděli ráno však se svou Fabií R5 havarovali a tím přišli o šanci převzít vedení v průběžné klasifikaci šampionátu WRC2. Na skvělé výsledky v podobě prvního a druhého místa z předchozích dvou podniků se jim tak na Sardinii nepodařilo navázat.



Další soutěží WRC2 bude legendární Polská rally, která se pojede od 30. června do 3. července.