Čtvrtek 17. listopadu bude pro boleslavské hokejbalisty nejenom svátkem státním a dnem, kdy nebudou muset do práce. Bude hlavně a především svátkem sportovním.

V rámci českého poháru totiž do Mladé Boleslavi na hřiště za Májem dorazí pětinásobný extraligový mistr Kert Praha. Toho místní Tygři vyzvou v rámci třetího kola českého poháru. Na Boleslavany tak čeká po loňské konfrontaci s Pardubicemi ještě větší výzva. Tým kolem trenéra Kuny předvádí v posledních letech neskutečné výkony a získává jeden titul za druhým.

I. B: Suverénní Kosmonosy zvládly i derby béček. Podle kouče bylo neregulérní

V jeho kádru se také objevují bratři Lhotovi, tedy kmenový hráči Mladé Boleslavi, kteří mají do Kertu vyřízeny střídavé starty. Před vzájemným duelem tak ležela na stole palčivá otázka: Za koho oba bratři, kteří mají i reprezentační zkušenosti nastoupí? Ta už byla zodpovězena. „Oba nastoupí za Tygry! S postupem do dalšího kola to myslíme vážně a tuto výzvu s radostí přijímáme,“ hlásí mladoboleslavský klub, který letos nastupuje v prvoligové soutěži na svých sociálních sítích.

Hokejbalový svátek odstartuje za Májem ve sváteční čtvrtek ve 13 hodin.