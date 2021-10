Pro boleslavskou vytrvalkyni to je už třetí oddílový rekord. Její jméno je nyní zapsáno s nejrychlejším časem na maratonu – 42 km (2:57:30), 100 km (8:07:31) a nyní také u zmíněného půlmaratonu – 21 km. Nyní se Barbora Chumlenová připravuje na další maratonský závod a přiznala, že by ráda 16. října v Třeboni překonala opět svůj osobní rekord.

„Běželo se mi celkem dobře. Pokyn od trenéra Vladimíra Koudelky zněl běžet tempem čtyři minuty na kilometr, já běžela vždy o tři vteřiny rychleji. Do patnáctého kilometru to bylo v pohodě, pak přišla krize. Poslední kilometr byl doslova o morálce a sebezapření, ale kousla jsem se a dokázala ze sebe vyždímat čas toho posledního kilometru tři minuty a 54 vteřin. V tom závěru jsem si říkala, že asi poprvé při závodě omdlím, ale nestalo se, takže tam asi mám ještě nějakou rezervu,“ hodnotila svůj výkon po závodě s úsměvem Chumlenová.

Třetí místo v kategorii 30 – 39 let a šesté celkově mezi ženami vybojovala o víkendu Barbora Chumlenová na OlfinCar Hradeckém půlmaratonu (21 km). Čas 1:23:15 je zároveň novým rekordem oddílu AC Mladá Boleslav, jehož je Chumlenová členkou. Oddílový rekord, který už Barbora sama držela, překonala o tři a půl minuty.

