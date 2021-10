Časem 2:56:17 jasně ovládla kategorii žen, když druhou v pořadí za sebou nechala 12 minut. Navíc do cíle na fanoušky zaplněné náměstí v Třeboni doběhla celkově na 24. místě.

Její čas znamenal nejen vylepšení jejího osobního maxima, ale další pokoření oddílových tabulek boleslavské atletiky, když posunula svůj nejlepší ženský maratonský čas historie města automobilů.

„Chtěla jsem běžet ještě o dvě tři minutky rychleji, trenér Vladimír Koudelka mi rozepsal časy přesně na vteřinu, ale tradičně přepálila začátek. Do 29. kilometru to bylo super, běželo se mi na parádní trati se super diváckou kulisou výborně. Jenže pak jsem doplatila na to počáteční přepálené tempo a začala tuhnout. Závěr byl hodně krutý. Dokázala jsem ale krizi překonat a i když tenhle závod v závěru hodně bolel, nakonec jsem s časem spokojená,“ popsala závod na 42 kilometrů a 15 metrů Barbora Chumlenová.

Pro dvaatřicetiletou vytrvalkyni, svěřenkyni trenéra Koudelky, to byl letos poslední významný závod vydařené sezony, v níž kralovala třeba na mezinárodním mistrovství Německa v Lipsku v běhu na 100 km (8:07:31). Zmíněný čas na 100 km pro ni znamenal splnění A limitu pro světový šampionát příští rok.