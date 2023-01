Jak se vám zamlouvá boleslavská trať na Štěpánce? Poměrně dobře. Mám to tam docela rád. Trať by mi by mi měla sedět a na závod se těším. Bude záležet na počasí.

Hrozí nepříjemné deštivé podmínky. Co vy na to?

Bahno mi zase až tak nevadí, ale není to úplně moje parketa. Raději mám rychlejší závody. Pokud by měl přijít déšť, tak bych chtěl, aby pršelo až při závodě. Moc by mi nechutnalo, kdyby trať byla těžká a muselo se hodně běhat.

Jakou výzvou je pro vás porazit Michala Boroše, který na rozdíl od vás startuje často v závodech světového poháru?

Je největším favoritem. Ukazuje to celou sezonu. To že závodí v nejtěžší konkurenci, je skvělé, protože se může porovnávat se světem. Porazit ho, by pro mě znamenalo velké vítězství.

Když přijde déšť, bude se hodně běhat. Mladá Boleslav hostí cyklokrosový výkvět

Nominaci na MS nemáte jistou. Budete mít o to větší motivaci, že si účast v Hoogerheide vybojuje jen mistr ČR?

Na šampionátu bych rád startoval, ale nejdříve se musím nominovat. Musím být první, ale to nebude vůbec jednoduché. Jsou však i další kritéria než vítězství, nebude vyloženě záležet na výsledku. Určitě by se bralo v úvahu, jak vypadal průběh závodu a jaká by byla případně ztráta na vítěze. Ovšem za všech okolností bude potřeba podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to vyjde.

Jak jste spokojený s průběhem sezony?

Zajel jsem dobré závody, ale je to takové nahoru a dolu. Chtělo by to formu ustálit. Vyhrál jsem v Kolíně, což bylo moje první vítězství v českém poháru. O týden dřív mi to ve Slaném kvůli technickým problémům těsně uteklo.

Závodíte za táborský klub, ale pocházíte z Krkonoš. Jak jste se dostal v cyklokrosu?

Jezdit začala starší sestra, a tak jsem šel v jejích stopách. Nejdřív to byla horská kola a z nich jsem se dostal k cyklokrosu.