2. Futsal liga Západ: Malibu Mladá Boleslav - Boca Chotěboř | Foto: Miloš Moc

V sobotním večeru přijížděli do Mladé Boleslavi futsalisté Chotěboři se statistickou výhodou v zádech. Na palubovce místního Malibu totiž naposledy prohráli v roce 2018, z posledních dvou návštěv si z města automobilů navíc jejich brankář odvážel čisté konto.

Tentokrát se jim však domů jelo hůře. Na cestu totiž od Malibu inkasovali kanára. Byli to právě hosté, kdo tentokrát nevstřelil ani jeden gól, naopak sami lovili míč ze sítě šestkrát.

Domácí si proti organizované obraně soupeře pomohli v prvním poločase standardními situacemi - dva góly dali z rohového kopu, třetí přidali z desítky.

Ve druhém poločase pak trpělivým výkonem své skóre už jenom navyšovali až do pohodlného stavu 6:0. Premiérový ligový gól si v závěru připsal také při svém druhém startu Michal Kurc. Ten na něj asi dlouho nezapomene, stejně jako brankář hostů.

Boleslav povede do bojů v sestavě s novým Švédem Jánošík

„Od začátku utkaní jsme věděli, že pokud budeme poctivě pracovat do obrany, tak v ofenzivě máme kvalitu nastřílet hodně gólů. To se projevilo hned v prvním poločase, kdy jsme využili hned tř standardní situace po dobře zahraných signálech,“ komentoval průběh zápasu jeden z domácích mladíků v sestavě Vojtěch Zajíček. A pokračoval: „Průběh druhého poločasu se moc nelišil od prvního, byli jsme víc na míči a kontrolovali průběh utkaní. Největší odpor od soupeře přišel při power-play, ale všechny pokusy pochytal opět dobře chytající Truksa. Na závěr jsme si pojistili výhru dalšími góly a odvděčili se divákům za skvělou podporu."

O víkendu čeká Boleslav třaskavý souboj s rivaly z pražské Bohemky. Právě v ní působí tři bývalí hráči Malibu včetně trenéra Pytlouna. Celé „derby“ je navíc umocněno faktem, že půjde o souboj prvního celku tabulky s druhým.

Právě kouč Bohemky Jaroslav Pytloun před zápasem říká: „Další důležité, a především fyzicky i psychicky náročné, utkání o první místo. Od soupeře očekávám soubojový zápas na hranici pravidel s nakopávanými míči, jelikož se tímto stylem prezentoval posledně. My se samozřejmě budeme jako vždy snažit hrát kombinační ofenzivní futsal. Pokud udržíme nervy na uzdě a míč na zemi, udržíme i první místo v tabulce.”

Trenér Malibu Michal Bílek pak dodává: "Na přímý souboj o průběžné první místo v tabulce se samozřejmě těšíme. Máme tři výhry v řadě a dobrou formu, kterou budeme chtít potvrdit. Dobře si ale uvědomujeme, že nás v Řepích nečeká nic jednoduchého - bude to bitva futsalová, taktická i psychologická. Soupeř ví, co nechutná nám, my víme, co nechutná jim."

Malibu Mladá Boleslav - Boca Chotěboř 6:0 (3:0)

Branky: 10. Machů (Volf), 11. Vaněk (Maryška), 19. Machů (10m), 33. Psinický, 35. Machů (Maryška), 39. Kurc (Psinický). Rozhodčí: Šmíd, Mollinger. ŽK: Truksa - J. Novotný, P. Novotný, Klimeš. Diváci: 100.

Malibu: Truksa - Maryška, Skalický, Velechovský (35. Kurc), Vaněk (31. Husák) - Volf, Psinický, Zajíček, Machů.

