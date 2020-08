„Je to tady jako vždy dobře připravené a my se sem rádi vracíme. Pro Lukáše je to v této koronadobě skvělá možnost poprat se s někým jiným. Slováci mají několik kluků z těch těžších hmotnostních kategorií.

V tuto chvíli je to to nejlepší, co můžeme mít,“ pochvaloval si podmínky v Hranicích Krpálkův trenér Petr Lacina.

„Na druhou stranu, kdyby tady byli ti nejlepší, on by s nimi chodil nerad. Je to přeci jen hvězda a nerad ukazuje svoje trumfy. Před velkými závody ho jezdíme zavřít na univerzitu, kde jsou řadoví Japonci. To je pro něj ideální,“ dodal úřadující český trenér roku.

Nejvýraznějším jménem slovenské výpravy je stříbrný medailista z olympijských her v Athénách Jozef Krnáč.

„Já už jsem na tomto soustředění podruhé. Byl jsem v Hranicích coby juniorský reprezentační trenér už minulý rok. Velmi se mi to líbilo, měl jsem v plánu se toho zúčastnit i letos, akorát nikdo nečekal koronavirus,“ prozradil dnes už 42letý trenér slovenských nadějí.

Jak dopadá podle něj současné porovnání sil českého a slovenského juda? „Momentálně jsou na tom Češi jednoznačně lépe. Co se týče rankingových postavení i výsledků. Od té doby, co jsem přestal sportovat já, nám to moc nejde,“ dodal Krnáč s úsměvem.

Zatímco Lukáš Krpálek v úterý v Hranicích oslavil čtyřleté výročí od svého zlatého úspěchu, Krnáč se na svůj finálový zápas z Athén prý s nadšením nedívá. „Já na to moc nevzpomínám,“ směje se.

„Lidé mi to pouští, mají z toho radost, že mi pustí finálový zápas, ve kterém jsem prohrál, nevím, proč to dělají,“ zašklebil se mimo jiné i vicemistr Evropy z roku 2002 v pololehké váze.

V roce 2016 úspěch Lukáše Krpálka sledoval také tak nějak „napůl“. Naživo prý viděl až finále.

„Byl jsem na rybách, od začátku jsem říkal, ať mi zavolají, až bude ve finále, na to jsem sbalil udice a šel jsem se dívat. Věřil jsem mu, že udělá výsledek, sleduji ho už od dorosteneckého věku,“ prozradil Jozef Krnáč.

Tokio 2020 nebo 2021? Je to jedno

Lukáš Krpálek měl svou zlatou jízdu (i když v těžší váhové kategorii) obhajovat v minulých dnech a týdnech. Ze známých důvodů se tak stane nejdříve za rok.

„Musíme se co nejlépe připravit, podat co nejlepší výkon. Je jedno, jestli to mělo být v roce 2020 nebo 2021. Úkol je jasný. Soustředit se na výkon a ne na výsledek. Odvést co nejlepší práci a třeba to vyjde,“ pokrčil rameny Krpálkův trenér Lacina.

Jaký je ale aktuální Krpálkův plán? Dočká se judistická hvězda mezinárodních závodů? Snad ano. V Maďarsku by se 24. října měl konat Grand Slam, o týden později je na programu Grand Prix v Záhřebu.

Další týden se mělo v Praze rozeběhnout mistrovství Evropy. To ale nejspíš dostane nový termín.

„Vzhledem k zařazení dvou turnajů IJF Tour se uvažuje se o tom, že se to mistrovství Evropy posune. Nejdřív byly problémy s termínem v O2 Aréně, odpadají ale nějaké koncerty, takže prostor tam je,“ prozradil Petr Lacina.

Teď už jen doufat, že koronavirová hrozba pomine, nebo alespoň opadne natolik, že se všechny zmíněné akce budou moci bez problémů uskutečnit. Ideálně s diváckou kulisou.

„Chtěl bych říct, že to bude super, ale rozum mi říká, že bude velice těžké, aby se to zorganizovalo tak, jak by mělo. Aby se mohly zúčastnit všechny země, aby měly čas na přípravu. Když někdo nemůže trénovat, protože mu to nedovolí stát, těžko pak může přijet na mistrovství Evropy,“ přidal závěrem svůj názor Jozef Krnáč.