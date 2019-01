Gävle (Švédsko) – Vítěz české florbalové Superligy má každoročně jedno příjemné privilegium. A sice reprezentovat český florbal na nejprestižnější klubové akci světa – Poháru mistrů. Právě na něj vyrazili úřadující šampioni z Mladé Boleslavi.

Mladoboleslavská florbalová výprava na letišti ve Stockholmu. | Foto: Štěpán Tomš

Letošní Pohár mistrů se hraje letos poprvé v pozměněném formátu pouze se čtyřmi účastníky. Českého mistra na turnaji doplní kromě domácího mistra ještě nejlepší týmy minulé sezony z Finska a Švýcarska.

Mladou Boleslav čeká třetí účast na Poháru mistrů. V letech 2011 a 2015 na něm startovala coby domácí spolupořadatel ve svém městě. Už v září los určil, že Mladá Boleslav v semifinále vyzve švédské šampiony Storvreta IBK.

„Storvreta bude jednoznačným favoritem. Má v kádru šest švédských reprezentantů z MS a řadu dalších výborných hráčů. Prokazuje vzestupnou formu, zpočátku sezony se jí tolik nedařilo, ale teď má šňůru výher a vede švédskou superligu,“ říká před čtvrtečním semifinále boleslavský trenér Jan Pazdera.

Jeho tým tak čeká nová role: „Většinou se o tempo a hru na balonku staráme my, zatímco proti Storvretě to bude jiné. Budeme spoléhat na dobrou obranu, na kvalitní výkon brankáře a nebezpečné brejky. Také musíme zvládnout vstup do utkání. Pokud proti nám Storvreta nepředvede maximum, chceme ji potrestat. Na Pohár mistrů se těšíme,“ dodává Pazdera.

Mladá Boleslav přiveze do Gävle tři hráče, kteří startovali na prosincovém mistrovství světa – Lukáše Bauera, Milana Tomašíka a Jiřího Curneyho, jenž míří na Pohár mistrů coby nejproduktivnější hráč probíhajícího ročníku Tipsport Superligy. Už nasbíral 62 bodů a jen dva body ho dělí od pokoření hranice 600 bodů v základní části nejvyšší soutěže.

„Proti takovým soupeřům, jako je Storvreta, nehrajeme často, takže se moc těším. Bude to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí z domácí soutěže, ale jedu si Pohár mistrů užít a odehrát kvalitní zápasy,“ říká Curney.

Na soupisce Storvrety je šest stříbrných medailistů z dresu z pražského mistrovství světa – jmenovitě Albin Sjögren, Mattias Samuelsson, Rasmus Sundstedt, Tobias Gustafsson, Alexander Rudd a Robin Nilsberth.