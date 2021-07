V sedle hřebce ze stáje Dr. Charvát, kterého trénuje Pavel Tůma, byl žokej Václav Janáček, který přiletěl těsně před dostihem ze svého působiště ve Španělsku a získal tak třetí vítězství v Českém derby, na které čekal 13 let. Vyhrál v letech 2006 a 2008. Připomeňme, že další derby vyhrál na Slovensku a ve Španělsku.

„ Podařilo se mi schovat se za koně, o kterých jsem věděl, že by mne mohly „odvést“ kam jsem potřeboval. Pak jsem se svého koně „zeptal“ a on hned reagoval a vrhl se dopředu. Koně zezadu sice přicházeli, ale vítězství už nám vzít nemohli. Den před derby jsem startoval v Madridu ve velkém dostihu a skončil jsem druhý, škoda, mohl to být španělsko-český double“, řekl vítězný žokej, který se dostal do sedla místo stálého žokeje Jana Vernera.

„O změně žokeje jsem rozhodl já, po té co jsem nebyl spokojen s výkonem Jana Vernera v Bratislavě, ale Honza to nesl statečně, nějak jsme se domluvilli, část tohoto vítězství patří i jemu“, řekl trenér Pavel Tůma.

Pražské dostihy přijel sledovat i úspěšný žokej české historie Filip Minařík, který se stále zotavuje z loňského pádu v dostihu v Německu, po němž bojoval o život. Využili jsme jeho přítomnosti, aby také okomentoval derby. „Tipoval jsem před dostihem jiného koně, ale Hazarder ukázal, že je nejlepší. Já nejsem velkým přítelem změny jezdců, ale tady to týmu vyšlo. Gratuluji. Bohužel se více zdržet nemohu, zítra už mne čeká rehabilitace, takže odjíždím s žokejem Panovem, s nímž jsem i přijel do Prahy, zpět do Německa“. Na druhém místě skončil Tcheque King s jezdcem Danielem Vyhnánkem, třetí doběhl Royal Word s žokejem Jiřím Palíkem.

Konečně mohli dění na dráze naplno přihlížet diváci, kteří zaplnili tribuny i ochozy v Chuchle Areně. Ti viděli nejen velmi dramatické derby, ale i další zajímavé dostihy například Zlatý pohár pro čtyřleté a starší koně , kde dominoval Grigri de Lancray právě s vítězným žokejem z derby Václavem Janáčkem.