Petře, jak probíhá letní příprava hráčů?

Přípravu jsme začínali pětidenním kondičním soustředěním v Harrachově na konci června, které se po všech stránkách povedlo. Kmenoví hráči Benátek nad Jizerou Cristian Savin a Kateřina Zuzáková v červenci trénovali individuálně jak v ČR, tak v zahraničí. Společné tréninky začaly od třetího srpna, kdy se rozeběhne opět tréninkový režim. Pravidelně jsem v kontaktu se všemi hráči, kteří se v rámci hygienických opatření jednotlivých zemí připravují na novou sezonu. Věřím, že všichni hráči budou na sezonu řádně připraveni.

Extraliga startuje na konci října, co čeká hráče ještě před zahájením nového ročníku?

Jako první test je v plánu 25. ročník republikového turnaje GPA Benátecký pohár, který pořádáme dvacátého osmého až třicátého srpna v NIBE Aréně. Poté je v kalendáři několik zahraničních turnajů, ale uvidíme, jak se situace s Covidem bude v Evropě vyvíjet. BWF již všechny zářijové akce zrušila, tak uvidíme, co bude dál. Osobně moc velký optimista nejsem.

Změnil se nějak váš kádr?

Co se týká odchodů, tak smlouva nebyla prodloužena Elizavetě Tarasove, která u nás odehrála skvělé tři sezony, ale bohužel přednost dostali hráči z Indonésie, protože může startovat jen jeden hráč ze zemí mimo EU. Z příchodů zatím přišel na hostování juniorský reprezentant Tadeáš Brázda, anglický reprezentant s českým pasem Steven Stallwood, dvojice indonéských hráčů, kteří budou v Benátkách nad Jizerou působit dlouhodobě i na pozici trenérů mládeže Andi Fadel Muhammad a Melsya Nur Fitriani. Zbytek kádru zůstává beze změny, ale v tento moment nevylučuji ještě příchod nějakého hráče, nebo naopak odchod. Uzávěrka hostování je do konce září, takže času je ještě dost a určitě o pohybech v kádru budeme veřejnost informovat.

Plánujete zlepšit tréninkové zázemí v klubu?

Ano. Realizační tým se rozrostl o maséra Jakuba Nováka, který se bude pravidelně starat o naše hráče. Nyní čekáme na možnost zažádat o vízum pro renomovaného indonéského trenéra, se kterým jsme již půl roku dohodnuti na podmínkách, ale Covid-19 způsobil to, že všechny vízové procesy jsou z nařízení Ministerstva vnitra ČR pozastaveny. Věřím, že se povede vše dotáhnout a tréninkový proces jak mládeže, tak extraligového týmu se podaří ještě zlepšit působením asijského trenéra. Kromě výše uvedeného jsme vymalovali zázemí haly, včetně klubového baru. Taktéž jsme renovovali pokoje pro ubytované hráče, dovybavili jsme posilovnu. Troufnu si říct, že po všech stránkách jsme opět zlepšili tréninkové prostředí pro naše hráče.

Jak se těšíte na nový ročník?

Určitě moc, půl roku bez turnajů je hrozně dlouhá doba pro všechny v klubu. Obávám se však, že dokud nebude vakcína proti nemoci Covid-19 budou všechny sportovní soutěže takové všelijaké. Pravděpodobnost, že někdo z extraligových hráčů či mládeže přijde do styku s nakaženým a celý klub půjde do dvoutýdenní karantény je hodně vysoká, takřka se rovnající jistotě. Uvidíme, jaká hygienická opatření od září budou platit a jak to s nemocí bude. Je dobře, že STK ČBaS dala do Soutěžního řádu klauzuli, že v případě výjimečných situací může VV ČBaS zasáhnout do průběhu soutěží, to si myslím, že je velmi rozumné.

Zasáhla pandemie Covid 19 ekonomickou stránku klubu.

Musím říct, že rozpočet extraligového týmu je díky našim partnerům na rok 2020 z osmdesáti procent zajištěn a uvidíme, zda se ho ve zbytku roku podaří naplnit stoprocentně. Bohužel jsme byli nuceni mít tři měsíce zavřenou halu, a navíc náklady na indonéské hráče byly vzhledem k propadlým zpátečním letenkám a nákupu nových vyšší, než jsme předpokládali. Horší obavy mám z roku 2021, jelikož asi až tam se dle mého názoru projeví ekonomická recese a nejistota firem podporovat sport. Každopádně si myslím, že nás po všech stránkách čeká hodně složité období.