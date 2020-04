Trasy letošního ročníku budou stejné jako v roce 2019. Závodit by se tedy mělo na osmnácti rychlostních zkouškách o celkové délce 157 km v okolí Českodubska, Liberecka, Železnobrodska, Turnovska a v Mladé Boleslavi.

Soutěž již v tuto chvíli získala veškeré potřebné souhlasy od zúčastněných obcí a organizační tým věří, že se letošní ročník Rally Bohemia i přes komplikovaný začátek motoristické sezóny uskuteční.

Jelikož jak posádky, tak fanoušky nový koronavirus uvěznil na nějakou dobu do svých domovů, tak podobně jako organizátory ostatních soutěží napadlo i vedení Rally Bohemia v tuto chvíli závodit alespoň virtuálně. Proto se ve spolupráci s Václavem Korálem a portálem rbr.onlineracing.cz uskuteční také Virtuální Rally Bohemia 2020, a to v termínu od 24. do 30. dubna. Závodit se bude na třech rychlostních zkouškách z prostředí Rally Bohemia, které byly vytvořeny českou herní komunitou. Jedná se o RZ Sosnová, Šumburk a Vinec, které se pojedou ve dvou průjezdech. Shakedown proběhne o dva dny dříve na okruhové trati autodromu v Sosnové.

Závodu se mohou zúčastnit všichni, a to jak z řad fanoušků, tak jezdců skutečné rally. Jedinou podmínkou je mít nainstalovanou počítačovou hru Richard Burns Rally společně s doplňky pro možnost hraní on-line. Absolutní vítěz získá vstupenku na tribunu autodromu v Sosnové na páteční program Rally Bohemia 2020.

Další informace k závodu a pokyny ke správnému nastavení hry pro zájemce jsou dostupné na webu Rally Bohemia.

Tu loňskou vyhrál finský šíp na tovární Škodovce Kalle Rovanpera, který ale v současnosti jezdí mistrovství světa za Toyotu. „Parádní podnik, dobře jsem si zazávodil s týmovým kolegou Janem Kopeckým. Jsem spokojený, že jsem tady byl,“ uvedl s úsměvem očividně spokojený vítěz Kalle Rovanperä, jenž držel formu od pátku až do neděle.