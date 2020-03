Filip Brtnický trénuje od loňského roku v Čeng Ťie Academy ve městě Šen-čen. Akademii založila čínská tenistka Čeng Ťie, která v roce 2006 vyhrála ve čtyřhře jak Australian Open, tak i Wimbledon. V roce 2009 byla dokonce patnáctou hráčkou světa ve dvouhře.

„V Číně jsem byl od loňska jako první evropský trenér. Začal jsem s tenisty ve věku dvanáct a třináct let. Nyní mám na starost skupinu hráčů, kteří by měli být výkvětem Číny,“ prozradil mladý Kutnohorák o své nové práci.

Práce v Číně ho baví. „Akademie má úroveň a tenisté mají profesionální přístup. Postupem času jsem tam začal večer trénovat i privátní hodiny. Nicméně život v Číně je strašně chaotický. Nedokážu si představit, že bych tam žil dlouhodobě,“ smál se Brtnický. „Práci a podmínky, které mám, jsou skvělé. Máme hezký byt a jídlo. Samotný areál je velmi dobře vybavený, včetně fitka. Navíc Šen-čen je hrozně mladé a moderní město, které se postavilo před jednačtyřiceti lety,“ doplnil začínající tenisový trenér.

Město Šen-čen má téměř dvanáct milionů obyvatel a sousedí s Hongkongem na pobřeží Jihočínského moře. Do Wu-chanu, tedy místa vzniku nákazy novým typem koronaviru, je to autem téměř 1100 kilometrů.

„Na Vánoce jsem přijel domů, a když jsem se do Číny vracel, tak už tam koronavirus byl, ale nikdo o něm nevěděl. Později se zjistilo, že první případ byl již v prosinci, ale Číňané celou věc zhruba tři týdny tutlali. Když jsem se vrátil do Šen-čenu, tak se nic moc nedělo. Až před začátkem čínského nového roku, který byl 24. ledna, se vše rozjelo. Všichni místní mají v tu dobu volno, a i my jsme zamířili do Thajska. Dva dny před naším odletem se začal vir hodně šířit. Všichni začali nosit roušky a v akademii nám dávali první informace. Je složité jim rozumět, takže jsem celou situaci moc nevnímal. Přišlo mi, že mluví o nějaké chřipce,“ popsal svou situaci Filip Brtnický.

Z dovolené v Thajsku se už vrátil domů do Kutné Hory. „Z akademie mi volali, ať se nevracím zpět, než se situace uklidní.“ Nyní už se může vrátit do Číny, ale hledá způsob, jak se tam vrátit. Česko je uzavřené. „Mám v Číně novou pracovní smlouvu na další tři roky a jako rezident se tam mohu vrátit. Po dobu karantény bych ale nemohl zpět,“ upřesnil tenista z Kutné Hory.

Brtnický se nediví, že nákaza přišla právě z nejlidnatějšího státu světa: „Technologicky a vývojem jsou daleko před námi. I co se týká prevence rouškami. Mají rýmu a hned si je nasadí. Na druhou stranu jejich životní, společenská a sociální úroveň je šílená. Co je u nás neslušné, je v Číně naprosto normální. Mám na mysli krkání nebo plivání. I co se týče jídla. Jsou schopní hodit do hrnce živého psa. To je velký problém. Jakmile se něco stane, tak jsou sice poctiví – zavřou města a nařídí další opatření. Nicméně prevence je šílená.“