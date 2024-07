Martin Břenek dnes 14:19

„Start na Bohemce přinesl celkový progres proti minulým ročníkům, ale stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. Takže to zkusíme zase za rok. Třeba to už bude i v trochu jiném formátu než v současném, který organizační tým drží. Už by to za mě chtělo změnu, přece jen dokola závodit jen na čtyřech klasických zkouškách mi nepřijde ve velkém mistráku ideální. Jinak jsme si závod docela užili,“ konstatoval Adam Březík.