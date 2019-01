Holé Vrchy /FOTOGALERIE/ - Na těžké rozměklé trati s pověstnými šestnácti schody do nebe obhájil titul cyklokrosového mistra České republiky na Holých Vrších Michael Boroš. Za ním dojeli Tomáš Paprstka a Jan Nesvadba. Čtvrté místo pak obsadila největší hvězda závodu Zdeněk Štybar. Mezi ženami byla opět nejrychlejší Pavla Havlíková. Stříbro brala Jana Czeczinkarová a bronz Kamila Janů.

Boroš i Havlíková tak úspěšně obhájili své tituly z loňského ročníku. „ Hodně jsem si závod užil. Pro mě měl lepší scénář než minulý rok. Během toho závodu jsem si to mohl kontrolovat a užívat. Trať se mi strašně líbila, byl to takový pravý cyklokros, jak má být,“ uvedl pro server cyklokros.cz staronový mistr. A pokračoval: „Očekával jsem, že si to rozdáme se Zdeňkem, ale bohužel mu to tak nesedlo. Bylo to hodně běhavé a nebylo to tak rychlé, jak by mu asi vyhovovalo. Titul z Holých Vrchů má pro mě velkou cenu.“

Borošovi sice nevyšel podle představ start, pak se ale prokousal do čela závodu, kde zůstal až do samotného cíle. Další medailisté měli o něco divočejší průběh. Stříbrný Paprstka také začal ze zadních pozic, postupně se ale dokázal prokousat až na druhé místo. Na něm dlouho jel i nakonec bronzový Nesvadba. Pak ale klesl až na páté místo, a tak návrat na medailové pozice nakonec asi bral všemi deseti.

„Já to beru jako takové malé pomyslné vítězství, protože Michael Boroš je naše jednička,“ byl spokojený druhý Paprstka. „Ze začátku to nevypadalo, že bych mohl mít na bednu, jezdil jsem kolem pátého šestého místa. Pomalejší kluci mě trochu přibrzdili. Postupně jsem je předjížděl, protože dělali chyby. Vyhoupl jsem se na druhé místo a v posledních dvou kolech jsem si ho pohlídal. Pokusil jsem se dotáhnout na Michaela, ale už jsem měl ztrátu patnáct vteřin a na této trati je těžké ji sjet,“ dodal český vicemistr.

Spokojená samozřejmě byla i nezkrotná vládkyně českého cyklokrosu Pavla Havlíková: „Letošní titul byl strašně moc těžký. Trať se celá rozblátila, nikdo z nás na takovéto trati celý týden netrénoval. Trať se změnila asi hodinu před startem, kdy začalo hodně pršet, oteplilo se. Krásná trať. Prostě typické Holé Vrchy, kopce a skoro pořád tady na blátě.“

Spokojeni tak mohli být i dle ohlasů samotných závodníků také pořadatelé v čele s Ladislavem Kubínem.