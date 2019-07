Po tři dny hostil Hradec Králové 13.světové mistrovství organizace SKIF v karate. Mezi zhruba patnácti stovkami startujících z padesáti zemí usilovali za českou reprezentaci o medaile i dva karatisté mladoboleslavské Auto Škody.

Ladislav Mareš a Ludmila Kalinová Pavlíková | Foto: AŠ Mladá Boleslav

V pátečních kata mužů masters do 55 let mezi téměř čtyřicítkou startujících zůstal Ladislav Mareš na 17.-32.místě, když v boji o postup mezi šestnáct nejlepších podlehl 2:3 reprezentantu Velké Británie. "Angličan nakonec prošel až do finálové osmičky, takže trochu smůla na los. Přes jiného soupeře bych třeba do dalšího kola prošel," svěřil se po soutěži boleslavský závodník. "Myslím si, že jsem zacvičil podle svých možností, které limitovalo bolavé koleno. Ale na to se fakt vymlouvat nehodlám," dodal Mareš.