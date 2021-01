Hned zkraje listopadu reprezentovali na mistrovství Evropy v nizozemském Rosmalenu české barvy Elizabeth Ungermanová a Jakub Říman.

Říman se pohyboval v první polovině závodu mužů do třiadvaceti let okolo patnáctého místa. Ve třetím kole ho ale postihl pád a bylo z toho nakonec 25. místo. Ungermanová dojela ve svém závodě devatenáctá.

Říman si pak v mezinárodní konkurenci spravil chuť na závodě Světového poháru v Táboře, kde dojel pátý. Od bedny ho navíc dělilo pouhých patnáct vteřin.

Ještě úspěšnější pro boleslavské barvy pak bylo mládežnické mistrovství republiky, které se jelo před vánočními svátky v Kolíně. Odtud si reprezentanti Auto Škody přivezli hned čtyři cenné kovy.

Dres pro mistra republiky na sebe mohly navléct mladší žákyně Karolína Frydrychová a v kadetkách Vanda Dlasková. „Obě dívky si dojely pro titul naprosto suverénně a s obrovským náskokem,“ řekl k úspěchu reprezentační a oddílový trenér Petr Dlask.

Babeta Kolářová navíc dojela v žákyních druhá a bronzovou třešničku na boleslavský dort přidal ještě v infarktovém spurtu mocně finišujicí kadet Jakub Kuba.

Pro dospělé závodníky v Kolíně vrcholila pohárová soutěž Toi Toi Cup. V něm si vedl znamenitě Jakub Říman, které v kategorii U23 obsadil konečné třetí místo. Slovák Ondrej Glajza skončil ve velkém poháru na pátém místě, boleslavský oddíl pak bral celkový bronz v hodnocení družstvech.

Elizabeth Ungermanová byla klasifikována celkově na čtvrtém místě, a v dívkách do 23 let vybojovala třetí místo. „Myslím, že jsme výsledky potvrdili, že boleslavský cyklokros patří stále do české špičky,“ dodal Dlask.

Letošní domácí sezona vyvrcholí o víkendu. Na sobotu naplánované mistrovství České republiky dostalo výjimku od hlavní republikové hygieničky Jarmily Rážové. A pojede se na Mladoboleslavsku! Český šampionát totiž letos budou hostit za přísných hygienických opatření Jabkenice.

Následovat ještě bude světový pohár v Overijse (24. ledna) a světový šampionát v belgickém Ostende (víkend 30. a 31. ledna).