Borci mladoboleslavské Auto Škody testovali formu, jak zkušenějších závodníku, tak i talentů, kteří se do oddílu přidali teprve v říjnovém náboru. V devítičlenném týmu se podařilo přivést šest zlatých, pět stříbrných a tři bronzové medaile.

Závodní atmosféru si vyzkoušeli i nejmladší závodníci. Mezi děvčaty ve věku 4 - 5let zvítězila Gia Kalinová a mezi chlapci získal bronz Denis Dvořák. Alžběta Vachová zvítězila v kata dívek i v technickém kihonu, stříbro brala v disciplíně agility, kdy byla smolně penalizována za dotek překážky. Sourozenci Schovánkovi si odvezli domu všechny cenné kovy. Agáta zvítězila v kihonu a bronz vybojovala v disciplíně agility. Tadeáš navázal na výbornou formu z MČR a vybojoval stříbro v kata žáků.

Vincent van der Linden nejprve ve své kategorii agility jednoznačně zvítězil a následně přidal stříbro z kihonu, kde soutěžil s již zkušenějšími závodníky. Prokázal tak pevné nervy a předvedl velice dobrý výkon. Ve finále žáku do 11 let stanuli proti sobě oddílový kolegové a to Tobias Ungureanu a Damian Ona. Nakonec byl tím šťastnější Tobias, když zvítězil 2:1 na praporky. Tobias zároveň vybojoval bronz v kategorii agility. Poslední bronz vybojoval sedmiletý Michal Ivanchuk v kategorii agility. Následovala sporná prohra v soutěži kihon. "Ale i s tím je nutné se popasovat a více trénovat," dodala trenérka Pavlíková.