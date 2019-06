Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Mladoboleslavský judo tým TJ Škoda Auto vysílá své zástupce na soutěže celorepublikového i nadnárodního významu. Starší žáci Matěj Kopecký a Lukáš Král si vybojovali účast na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci ve dnech 23. až 28. června. Reprezentovat budou Středočeský kraj a do dějiště her se přesouvají již tuto neděli, kdy se bude konat slavnostní zahájení.

O pár dní později odlétá mladoboleslavský judista Adam Kopecký do dějiště ME dorostu, které se koná 27. až 29. června v polské metropoli Varšavě. Poslední dny přípravy strávil Adam v Chorvatsku. Svou účast si vybojoval v první polovině roku letošního roku, kdy dokázal nasbírat do WRL úctyhodných 300 bodů a na šampionát odlétá jako nasazená jednička.