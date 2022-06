Novinka patří do skupiny Rally2 a navazuje tak na mimořádně úspěšný vůz Škoda Fabia Rally2 a Rally2 evo, který se za posledních osm let stal s více než 450 prodanými kusy nejprodávanějším rallyovým speciálem. Nejprodávanějším a také nejúspěšnějším. Díky rozsáhlému zákaznickému programu se týmu Škoda Motorsport a soukromým týmům podařilo s těmito vozy dosáhnout fascinujícího počtu 1710 vítězství a 12 titulů mistra světa v kategoriích jezdců nebo týmů.

„Obzvláště v motoristickém sportu znamená stát na místě vždy cestu zpět. Proto jsme při vývoji nového modelu Fabia RS Rally2 využili zkušenosti, kterých jsme dosáhli s předchozím modelem a dále jsme optimalizovali cíleně každý detail, abychom ještě více vylepšili nejúspěšnější závodní vůz posledních let. Jsem hrdý na celý tým ve Škoda Motorsport, který šel za tímto cílem s velkým nasazením. Rád bych také poděkoval našim kolegům z vývojového oddělení sériových vozů, kteří nám vozem Fabia čtvrté generace poskytli skvělý základ pro model RS Rally2, “ řekl Michal Hrabánek, šéf Škoda Motorsport.

RS Rally2 je první rallyovou variantou modelu Fabia, která má v názvu legendární označení RS. Tato dvě písmena jsou již 48 let synonymem úspěchu na rallyových tratích i na závodních okruzích po celém světě. Škodovka poprvé použila označení RS, které znamená „Rally Sport“, v roce 1974 a používala ho pro své rallyové speciály 180 RS a 200 RS. V následujícím roce debutoval legendární vůz Škoda 130 RS, který až do roku 1983 sbíral úspěchy na mezinárodních rallyových soutěžích i v závodech na okruzích. V roce 1977 Škoda130 RS na legendárním „Monte“ vybojovala ve své třídě první a druhé místo, přičemž na stupni nejvyšším stanula také na Rally Akropolis. Na okruzích následovalo celkové vítězství v mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981.

Nová generace vozu Škoda Fabia RS Rally2 vychází z nového silničního modelu, který se na trhu objevil v roce 2021. Jelikož se i tentokrát jedná o vůz ze skupiny Rally2, musí nový rally speciál splňovat stejně jako jeho předchůdce předpisy FIA pro tuto skupinu. To znamená, že je poháněn zážehovým přeplňovaným motorem o objemu 1,6 litru, který je spojen s pětistupňovou sekvenční převodovkou a pohonem všech kol s mechanickými diferenciály.

Do testovacího programu zapojil Motorsport inženýry, techniky, mechaniky a také jezdce s dlouholetými zkušenostmi. Za volant testovacího vozu tak sedl Andreas Mikkelsen, Jan Kopecký, Kris Meeke a Emil Lindholm. Celý tým pak nový vůz prověřoval v co nejrozmanitějších podmínkách, aby byl připravený opravdu na vše, co by ho mohlo potkat. A přesně tohle je pro zákaznické týmy z celého světa nejdůležitější. Možnost spolehnout se na vůz, který zvládne podmínky mrazivého Finska, rychlého a hladkého španělského asfaltu nebo extrémně rozbité šotoliny ve Fontjoncouse.

Během zimního testu ve Finsku čekaly posádky zasněžené lesní cesty a teploty klesající až k -14 stupňům Celsia. „Cílem bylo nejen otestovat odolnost a výkonnost například podvozkových dílů a komponentů hnacího ústrojí v těchto drsných zimních podmínkách, ale museli jsme se také ujistit, že posádka najde ve voze dostatečnou úroveň pohodlí i v situacích, kdy venku mrzne. Například se nesmí zamlžovat čelní sklo a teplota uvnitř nesmí klesnout pod určitou hodnotu,“ popsal Jan Krasula, vedoucí projektu vývoje vozu.

Škoda Motorsport se ale nesoustředila jen na pohodlí posádky, ale především na její bezpečnost. Karoserie nové generace sériového vozu Fabia, postavená na platformě MQB-A0 koncernu Volkswagen, právě toto umožnila. Hlavním cílem bylo zvýšit bezpečnost během bočního nárazu, čehož se dosáhlo díky způsobu uchycení sedadel, křížovým výztuhám ve dveřích a dveřním výplním. Celkem šest vrstev uhlíkových kompozitů a kevlaru obaluje pěnu směrem do kokpitu s cílem chránit posádku před průnikem ostrých předmětů. „Troufám si říci, že odolnost nově vyvinuté karoserie je na mnohem vyšší úrovni než u našeho současného rallyového vozu,“ zdůraznil Tomáš Karniš, inženýr pro bezpečnost ve Škoda Motorsport.

